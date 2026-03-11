Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar

İran'ın gerçekleştirdiği saldırıların ardından Orta Doğu'da tırmanan gerilim, lüks turizmin merkezi Dubai'de panik havası yarattı. Bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte, tatil ve iş gezisi için şehirde bulunan binlerce kişi bir an önce ayrılmak için Dubai Uluslararası Havalimanı'na akın etti.

HAVALİMANINDA RESMEN İZDİHAM VAR

Bir zamanlar parıltılı hayatıyla ilgi odağı olan caddeler yerini sessizliğe bırakırken, havalimanı terminallerinde yoğun kalabalıklar oluştu.

Hava sahası kısıtlamaları ve uçuş iptalleri nedeniyle çok sayıda yolcu terminal binasında mahsur kaldı. Havalimanındaki izdiham anları kameralara yansırken, turistlerin güvenli bölgelere dönmek için bilet kuyruklarında saatlerce beklediği görüldü. Yaşanan bu durum, Dubai'nin "güvenli liman" imajına darbe vururken, bölgedeki turizm faaliyetlerinin kısa sürede durma noktasına gelmesine neden oldu.