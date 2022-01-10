Brezilya'da geniş bir çevre tarafından tanınan oyuncu Carla Diaz'ın otel odasından açtığı canlı yayın, resmen başına bela oldu. Diaz, Instagram hesabı üzerinden açtığı yayın ile otel odasını takipçilerine gezdirmeye başladı.
Diaz'ın otel odasından yaptığı yayındaki detay, hemen takipçilerinin gözüne çarptı. Çünkü Diaz, masasının üzerindeki kayganlaştırıcı şişesini kaldırmayı unutmuştu. Takipçileri anında yayının altına yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar, "Geceniz iyi geçmiş galiba" gibi yorumlar yaptı.
Bazı takipçileri ise kadınların kayganlaştırıcıyı birçok amaç için kullandığını, bunun sadece cinsellik anlamında düşünülmemesi gerektiğinin altını çizdi. Diaz'dan konuyla ilgili açıklama gelmezken, söz konusu yayın kısa süre içerisinde binlerce görüntülenme aldı.
Son Dakika › Dünya › Canlı yayın açan ünlü oyuncunun masanın üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi gündem oldu - Son Dakika Dünya