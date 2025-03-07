Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler - Son Dakika
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Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

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Suriye ordusunun Lazkiye'de devrik Esad rejimine bağlı unsurlara yönelik devam eden operasyonunda çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükselirken bölgeden servis edilen görüntüler yaşanan olayların vahametini gözler önüne serdi. Devrik rejim güçlerinden esir alınanların yerlerde sürüklendiği video büyük ses getirirken çatışmalarda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları kan dondurdu.

07.03.2025 15:42
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Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama-tarama faaliyetleri genişletiliyor.

TAKVİYE BİRLİKLER 2 ŞEHRE ULAŞTI

Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etti. Halep'ten Lazkiye'ye intikal eden Suriye ordu güçleri, sabah saatlerinde Muhtariyye bölgesinde devrik rejim unsurları tarafından saldırıya uğradı.

Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

"SİLAHLARINIZI TESLİM EDİN" ÇAĞRISI

Suriye haber ajansı SANA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, devrik rejim güçlerini yakalamak için operasyonlar genişletilerek devam edecek. Silahını teslim etmek isteyenlere, en yakın güvenlik noktasına yönelme çağrısı yapıldı.

Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken ilçede devrik rejim güçleriyle çatışmalar devam ediyor. Roket yüklü dronlarla devrik rejim güçlerini hedef alan ordu, ilçede ablukada kalan unsurlarına destek olmak için yıpratma atışları yapıyor. Ordu birlikleri ablukayı kırmak için sıcak noktaya hareket etmeye başladı.

Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

DEVRİK REJİM GÜÇLERİNİ YERLERDE SÜRÜKLEDİLER

Devrik rejim güçlerinden esir alınan onlarca kişiyi yerlerde süründüren Suriye ordusu o görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Öte yandan çatışmalar sırasında hayatını kaybeden onlarca kişinin cansız bedenlerinin bulunduğu fotoğraflar da servis edildi.

Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

71 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), çatışmalarda 35 güvenlik mensubu, 32 silahlı saldırgan ve dört sivil olmak üzere toplam 71 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

NE OLMUŞTU?

Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etmişti.

Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye\'de esirleri böyle süründürdüler
Kaynak: AA

Lazkiye, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler - Son Dakika

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