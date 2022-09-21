Bakan Çavuşoğlu, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu Toplantısı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu Toplantısı'na ev sahipliği yaptı

21.09.2022 17:12

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Arabuluculuk Dostlar Grubu 12'nci Bakanlar Toplantısı'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde New York'taki Türkevi'nde düzenlendiğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Arabuluculuk Dostlar Grubu 12'nci Bakanlar Toplantısı'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde New York'taki Türkevi'nde düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 12'nci Bakanlar Toplantısı, 'İnsani Krizlerin Arabuluculuk Yoluyla Önlenmesi' temasıyla, BM 77'nci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında 21 Eylül'de New York'taki Türkevi'nde düzenlenmiştir. Sayın Bakanımızın ev sahipliği yaptığı ve Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto'yla eşbaşkanlığını üstlendiği toplantıda, ülkemizin ve BM'nin kolaylaştırıcılığında hayata geçirilen 'İstanbul Tahıl Anlaşması' dahil, insani krizlerin önlenmesinde, çatışma çözümü ve arabuluculuk yaklaşımının rolü ve önemi ele alınmıştır denildi. BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun hedefleri ve işlevine ilişkin, Türkiye ve Finlandiya'nın 2010 yılında ortaklaşa başlattıkları 'Barış İçin Arabuluculuk Girişimi' kapsamında teşkil edilen 'BM Arabuluculuk Dostlar Grubu', anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü konusunda uluslararası farkındalığı geliştirmeyi hedeflemektedir. Üye sayısı 61'e ulaşan Dostlar Grubu, dünya genelindeki çatışmaların sayısının arttığı ve giderek karmaşıklaştığı mevcut dönemde arabuluculuğu gündemde tutmak bakımından önemli bir işlev görmektedir ifadelerine yer verildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bakan Çavuşoğlu, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu Toplantısı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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