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Cemal Kaşıkçı'nın eşi ABD'ye sığınma başvurusu kabul edildi - Son Dakika
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BBC

Cemal Kaşıkçı'nın eşi ABD'ye sığınma başvurusu kabul edildi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın eşi Hana Elatr, 5 yıl önceki cinayetin ardından ABD'ye sığınma başvurusunda bulunmuştu. Başvurusu kabul edilen Elatr, ABD'de daimi oturum izni aldı. Elatr, Suudi Arabistan'dan tazminat talep ederken, Pegasus yazılımını geliştiren NSO Group'a karşı dava açmayı düşünüyor.

Cemal Kaşıkçı\'nın eşi ABD\'ye sığınma başvurusu kabul edildi
22.12.2023 - 12:42,
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5 yıl önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın eşi Hana Elatr'ın ABD'ye yaptığı sığınma başvurusu kabul edildi.

Amerikan istihbaratı, cinayetle ilgili değerlendirmesinde, Suudi gazetecinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın onayıyla öldürüldüğü sonucuna varmıştı.

Hanan Elatr, güvenliğinden endişe ederek Ağustos 2020'de ABD'ye gitmiş ve sığınma başvurusunda bulunmuştu.

BBC'nin incelediği belgeler, Elatr'ın başvurusunun kabul edildiğini ve 28 Kasım'da ABD tarafından daimi oturum izni verildiğini gösteriyor.

BBC'ye konuşan Elatr, başvurusuyla ilgili, "Cemal'in hayatına son verdiler, benim hayatımı da mahvettiler, ancak kazandık" dedi.

Elatr, ülkesi Mısır ya da 25 yıldan uzun süre yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde can güvenliği olmayacağını söylemişti.

Dubai merkezli Emirates Havayolları'nda kabin görevlisi olan Elatr, ABD'nin Maryland eyaletinde yaşıyor ve sığınma başvurusunun sonucunu bekliyordu.

Elatr, Ekim 2021'de ABD'de çalışma izni verilmişti.

ABD Başkan Joe Biden ve yönetimine minnettar olduğunu söyleyen Elatr, "Benim için bir kapı açtılar. Artık korkmayacağım" dedi.

Elatr, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan'dan tazminat talep ediyor, Türkiye'den de Kaşıkçı'ya ait elektronik cihazların kendisine teslim edilmesini istiyor.

Elatr, Pegasus isimli casus yazılımı geliştiren İsrail şirketi NSO Group aleyhine dava açmayı da düşünüyor.

Pegaus'un dünya çapında otoriter yönetimlere satıldığı iddia ediliyor.

BBC iddialarla ilgili olarak NSO Group'la iletişime geçti, ancak yorum taleplerine yanıt alamadı.

Şirket daha önce suçlamaları reddetmişti.

Elatr'ın avukatı Randa Fahmy ise "Cemal için adaleti, Hanan için de barışı ve adaleti tesis etmekte kararlıyız" dedi.

Kaynak: BBC
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Son Dakika Dünya Cemal Kaşıkçı'nın eşi ABD'ye sığınma başvurusu kabul edildi - Son Dakika

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