Kassam Tugayları'na iki adet füze parası bağışladı! Ufak da bir ricası var

İsrail'in masum sivilleri katlettiği Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız devam ederken Cezayirli milletvekili Zekeriya Belkheir'den dikkat çeken bir hamle geldi. Kassam Tugayları'na iki adet 'Yasin 105' füzesinin maliyetini karşılamaları için para bağışladığını duyuran Belkheir, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'den bir de ricada bulundu.

"FÜZELERİN ÜZERİNE DEDEMİN ADI YAZILSIN"

Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı verdiği mücadeleyi takdir ettiğini belirten Belkheir, "Ebu Ubeyde'den tek ricam; benim bağışladığım parayla alınacak füzelerin üzerine merhum dedemin ismi yazılsın" dedi.