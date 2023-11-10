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Kassam Tugayları'na iki adet füze parası bağışladı! Ufak da bir ricası var - Son Dakika

Kassam Tugayları'na iki adet füze parası bağışladı! Ufak da bir ricası var

10.11.2023 16:08  - Güncelleme: 16:16

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Cezayirli milletvekili Zekeriya Belkheir, iki adet 'Yasin 105' füzesinin maliyetini karşılamak için Kassam Tugayları'na para bağışladı. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'den bir de ricada bulunan Belkheir, ''Ebu Ubeyde'den tek ricam; füzenin üzerine merhum dedemin ismi yazılsın'' dedi.

İsrail'in masum sivilleri katlettiği Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız devam ederken Cezayirli milletvekili Zekeriya Belkheir'den dikkat çeken bir hamle geldi. Kassam Tugayları'na iki adet 'Yasin 105' füzesinin maliyetini karşılamaları için para bağışladığını duyuran Belkheir, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'den bir de ricada bulundu.

"FÜZELERİN ÜZERİNE DEDEMİN ADI YAZILSIN"

Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı verdiği mücadeleyi takdir ettiğini belirten Belkheir, "Ebu Ubeyde'den tek ricam; benim bağışladığım parayla alınacak füzelerin üzerine merhum dedemin ismi yazılsın" dedi.

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Son Dakika Dünya Kassam Tugayları'na iki adet füze parası bağışladı! Ufak da bir ricası var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kassam Tugayları'na iki adet füze parası bağışladı! Ufak da bir ricası var - Son Dakika
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