CHP Almanya Birliklerinden Taziye Mesajı - Son Dakika
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Dünya

CHP Almanya Birliklerinden Taziye Mesajı

CHP Almanya birlikleri, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

04.05.2025 18:00
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Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Almanya'daki CHP birlikleri,TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

CHP Almanya Federasyonu başta olmak üzere, CHP Berlin, Münih ve Nürnberg birlikleri, Önder için taziye mesajları yayınladı.

CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uçma, yayımladığı mesajda, Önder'in hem sanatçı hem de siyasetçi kimliğiyle halkın gönlünde derin izler bıraktığını vurguladı. Uçma, "Sanatçı kimliğiyle halkın yüreğine dokunan, siyasetçi yönüyle ezilenlerin sesi olan Sırrı Süreyya Önder; her daim barışı, demokrasiyi ve kardeşliği savundu. Yaşamı boyunca ortak geleceğimiz için verdiği mücadeleyle hepimizin hafızasında yer edindi. Cumhuriyet Halk Partisi Almanya Federasyonu olarak ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

CHP Berlin Başkanı İmam Kaloğlu ise "Sırrı Süreyya Önder'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisi; siyasette, sanatta ve edebiyatta derin izler bırakmış, düşünceleriyle ve duruşuyla pek çok insana ilham vermiş kıymetli bir şahsiyetti. Hatırasını saygıyla anıyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Münih Birliği Yönetim Kurulu da yaptığı açıklamada, Önder'in barış, kardeşlik ve demokrasiye olan bağlılığına dikkati çekerek, "Siyasetteki espri duruşuyla bir Avrupalı siyasetçiyi andırıyordu. Umarız Türkiye, onun kıymetini anlar ve barış yolunda yürümeye devam eder" ifadelerini kullandı.

CHP Nürnberg/Kuzey Bavyera Birliği adına Funda Yurt tarafından yayınlanan mesajda da "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı, sevenlerine sabır diliyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya CHP Almanya Birliklerinden Taziye Mesajı - Son Dakika

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