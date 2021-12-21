Üye Girişi
Chris Noth'u cinsel saldırıyla suçlayan iki kadına, Sex and the City dizisinin yıldızları destek verdi - Son Dakika
BBC

Chris Noth'u cinsel saldırıyla suçlayan iki kadına, Sex and the City dizisinin yıldızları destek verdi

21.12.2021 13:46
Chris Noth'u cinsel saldırıyla suçlayan iki kadına, Sex and the City dizisinin yıldızları destek verdi

Dünyaca ünlü Sex and The City dizisinin ana karakterlerini oynayan Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis, dizide Mr. Big karakterini canlandıran Chris Noth'un kendilerine tecavüz ettiğini iddia eden kadınlara destek veren ortak bir açıklamaya paylaştı.

Sex and The City dizisinin başroldeki 3 kadın oyuncusu, Mr. Big karakterini canlandıran Chris Noth'u cinsel saldırı ile suçlayan kadınlara destek veren ortak bir açıklama yaptı.

Dizinin ana karakterlerini oynayan Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları açıklamada rol arkadaşları Noth hakkındaki iddialardan "derin bir üzüntü" duyduklarını belirtti.

Açıklamada, "Öne çıkarak acı dolu deneyimlerini paylaşan bu kadınları destekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

67 yaşındaki oyuncu Chris Noth ise iddiaları yalanlıyor.

Noth, bir dönem izlenme rekorları kıran dizinin ana karakteri Carrie Bradshaw'un (Sarah Jessica Parker) uzatmalı sevgilisi Mr. Big karakterine hayat veriyor.

İddialar, HBO Max'in yeni başlayan Sex and The City'nin devam dizisi "And Just Like That"in yayınlandığı dönemde ortaya atıldı.

Hollywood Reporter dergisinde Perşembe günü yayımlanan bir haberde iki kadın, yıllar önce Noth'un kendilerini tecavüz ettiğini öne sürdü.

Zoe ve Lily takma adlarıyla dergiye konuşan kadınlar Noth'un kendilerine nasıl cinsel saldırıda bulunduğunu detaylı bir şekilde anlattı.

HBO yapımı yeni sezonun yayımlanmasından iki hafta sonra, dizinin üç kadın yıldızı, Noth'u cinsel saldırıyla suçlayan kadınların yanında olduklarını belirten bir ortak açıklamayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Açıklamada, "Bunu yapmanın çok zor olduğunu tahmin ediyoruz ve onları takdir ediyoruz" denildi.

İddialar neler?

Hollywood Reporter dergisine konuşan Zoe ve Lily takma adlı iki kadın, Noth'un farklı zamanlarda kendilerine tecavüz ettiğini anlattı.

Haberde, dergiyle Ekim ayında bağlantı kuran Zoe ve Ağustos'ta iletişime geçen Lily'nin birbirlerini tanımadıkları belirtildi.

Bugün 40 yaşında olan gazeteci Zoe, Noth'un kendisini 2004 yılında West Hollywood'da bir apartman dairesinde cinsel birlikteliğe zorladığını söyledi.

Ünlülerle çalışan bir şirkette görevli olduğu sırada Noth'un saldırısına maruz kaldığını iddia eden Zoe, yıllarca konuyla ilgili anılarını bastırdığını ancak en sonunda Noth'un nasıl bir insan olduğunu göstermek için hikayesini anlatma ihtiyacı duyduğunu belirtti.

Olay sonrasında polisle görüştüğünü ancak ona tecavüz eden kişinin ismini vermediğini de aktaran Zoe, durumu o zamanki patronuna anlatmıştı. Patronu bugün hikâyeyi doğruluyor.

Zoe'nin daha sonra danışmanlık aldığı UCLA Tecavüz Kriz Merkezi'nin müdürü de onun tedavi gördüğüne tanıklık ediyor.

Eğlence sektöründe çalışan ve bugün 31 yaşında olan Lily ise, Noth'un 2015'te New York'taki apartmanında kendisine tecavüzde bulunduğunu iddia etti.

Hayranı olduğu Noth ile New York'taki bir gece kulübünde, VIP bölümünde garsonluk yaptığı sırada tanıştığını söyleyen Lilly, "Kesinlikle bana asılıyordu. Çok hoşuma gitmişti. Evli olduğunu biliyordum ki bu, benim için utanç verici" diye konuştu.

İkili arasında Mart ve Nisan ayları boyunca devam eden ve Hollywood Reporter dergisinin gördüğü mesajlardan bir tanesinde Noth, "Bu arada sormak zorundayım geçen haftaki akşamımız hoşuna gitti mi? Bence oldukça eğlenceliydi ama senin nasıl hissettiğinden emin değilim" yazıyor.

Lily'nin cevabı ise "Bana eşlik etmen kesinlikle hoşuma gitti. Mesajda çok detaya girmeyeceğim. Ama azıcık kullanılmış hissettim" şeklinde.

Chris Noth: Karşılıklı rızaya dayalıydı

İddiaların ortaya atılmasından sonra The Hollywood Reporter ve Rolling Stone dergilerine açıklama yapan Noth, yaşananların "karşılıklı rızayla" gerçekleştiğini savundu ve suçlamaları reddetti.

Noth, "Hayır, her zaman hayır demektir ve ben bu çizgiyi geçmedim. Bunları neden şu an gün yüzüne çıkarıyorlar bilmiyorum ama şunu biliyorum ki, ben o kadınlara saldırmadım" dedi.

Öte yandan Haberi araştıran gazeteci Kim Masters konuyla ilgili Zoe'nin o dönemki patronuyla, tecavüze uğrayanlara yardım eden bir klinik ve Lily'nin bir arkadaşıyla da konuştuğunu, söylenenlerin iki kadının anlattıklarını desteklediğini yazdı.

Chris Noth ve oyuncu Tara Wilson'ın 2012 yılından bu yana süren evliliklerinden iki çocuğu var.

Chris Noth'u cinsel saldırıyla suçlayan iki kadına, Sex and the City dizisinin yıldızları destek verdi
Chris Noth'u cinsel saldırıyla suçlayan iki kadına, Sex and the City dizisinin yıldızları destek verdi

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Chris Noth, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Chris Noth'u cinsel saldırıyla suçlayan iki kadına, Sex and the City dizisinin yıldızları destek verdi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:44 Erman Toroğlu: Dünyaca ünlü hocayla anlaşmış
13:43 Doların düşmesi Malatya esnafını sevindirdi! Tezahüratlar eşliğinde halay çektiler
13:41 Susurluk hükümlüsü, eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü!
13:34 Yaşlanmanın çaresi uzayda aranacak! Uzaya insan kas hücreleri fırlatıldı
13:32 Talihsiz adam kafasının üzerine düşmüş şekilde bulundu! Cesedi görenler telefona sarıldı
13:30 Masumlar Apartmanı'nda bugün: Naci, Safiye'den ayrılacak mı?
13:02 Hastasına önce lokal anestezi yaptı, sonra o bölgeden istismar etti!
12:56 Son Dakika! Dolardaki tarihi düşüş sonrasında EPGİS'ten açıklama: Akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz
12:52 Tembellere güzel haber! Egzersiz için sadece hap kullanmanız yeterli olacak
12:47 Milli futbolcumuz, Dünyanın en iyi 100 futbolcusu listesinde yer aldı!
Son dakika! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı Son dakika! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı         
13:51
Doların düşmesi Malatya esnafını sevindirdi! Tezahüratlar eşliğinde halay çektiler Doların düşmesi Malatya esnafını sevindirdi! Tezahüratlar eşliğinde halay çektiler         
13:44
Turabi, Acun Ilıcalı'ya meydan okudu! Paylaşımı yanlış anlaşılınca sözlerini geri aldı Turabi, Acun Ilıcalı'ya meydan okudu! Paylaşımı yanlış anlaşılınca sözlerini geri aldı         
13:37
Masumlar Apartmanı'nda bugün: Naci, Safiye'den ayrılacak mı? Masumlar Apartmanı'nda bugün: Naci, Safiye'den ayrılacak mı?         
13:30
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor         
11:00
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 13:59:12. #1.11#
SON DAKİKA: Chris Noth'u cinsel saldırıyla suçlayan iki kadına, Sex and the City dizisinin yıldızları destek verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement