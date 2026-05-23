Çin'de Maden Patlaması: 90 Ölü, 9 Mahsur
Çin'de Maden Patlaması: 90 Ölü, 9 Mahsur

23.05.2026 10:54
Şansi eyaletindeki maden patlamasında 90 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

ÇİN'in Şansi eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen 345 kişilik ekibin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletine bağlı Changzhi kentinin Qinyuan ilçesinde yer alan Liushenyu kömür madeninde dün akşam saatlerinde gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından madendeki karbonmonoksit seviyesinin limitleri aştığı bildirildi.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, patlama sırasında madende toplam 247 işçi bulunuyordu. Ekiplerin müdahalesiyle 100'den fazla işçi yeryüzüne çıkarılırken, yer altında mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Daha sonra yapılan güncellemelerde, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği ve 9 işçinin halen madende mahsur olduğu açıklandı.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla bölgeye teçhizatlı 345 personelden oluşan 6 ulusal kurtarma ekibi sevk etti. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

DEVLET BAŞKANI Şİ'DEN SORUŞTURMA VE GÜVENLİK TALİMATI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, maden patlamasının ardından kayıp işçilerin kurtarılması ve yaralıların tedavi edilmesi için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi. Kazanın nedeninin kapsamlı bir şekilde araştırılmasını ve sorumluların yasalar çerçevesinde hesap vermesini isteyen Şi, ülke genelindeki yetkililerin bu kazadan ders çıkararak iş yeri güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları ve olası riskleri ortadan kaldırmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

