Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, Trump'ın Yemin Töreni Öncesi ABD İle İlişkileri Görüştü - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, Trump'ın Yemin Töreni Öncesi ABD İle İlişkileri Görüştü

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, Trump\'ın Yemin Töreni Öncesi ABD İle İlişkileri Görüştü

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın yemin törenine katılmak üzere Washington'da JD Vance ve Elon Musk ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için iş birliği mesajları verdi.

20.01.2025 11:39  Güncelleme: 11:40
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ÇİN Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ın yemin törenine katılmak üzere gittiği Washington'da seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance ve X'in sahibi Elon Musk ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Han Cıng, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüşmesinde, Devlet Başkanı Şi Cinping'in Trump'a tebriklerini iletirken yeni seçilen mevkidaşını da kutladı. Han, Şi ve Trump'ın yemin töreni öncesi 17 Ocak'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, hatırlatarak, Çin-ABD ilişkilerinin gelişimi konusunda görüş birliğine vardıklarına dikkat çekti.

Çin'in ABD ile ikili ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürebilir şekilde gelişmesini hızlandırmaya hazır olduğunu söyleyen Han, ekonomik ve ticari ilişkilerde bazı anlaşmazlıkların varlığına rağmen iki ülkenin geniş ortak çıkarlara ve büyük iş birliği potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

Han, iki tarafın karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan iş birliği ilkelerine bağlı kaldıkları takdirde birbirlerinin başarılarına ve dünya barışına katkı sağlayabileceklerini de bildirdi.

James David Vance ise görüşmede, Çin'in küresel etkisinin günden güne arttığını belirterek, ABD'nin Çin ile kalıcı ve verimli bir ilişki geliştirmeye, Çin ile küresel ve bölgesel konularda diyalog ve iş birliğini pekiştirmeye, dünya barışı ve istikrarının korunması için ortak çaba harcamaya hazır olduğunun altını çizdi.

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk ile de bir araya geldi. Han, ülkede yatırım yaparak Çin'in kalkınmasının yarattığı fırsatlardan yararlandığı ve Çin ile ABD arasında daha yakın ekonomik bağlar kurulmasına katkıda bulunduğu için Musk'a teşekkür etti.

Musk da Tesla'nın Çin ile yatırım ve iş birliği ilişkisini derinleştirmeye, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için olumlu rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, Trump'ın Yemin Töreni Öncesi ABD İle İlişkileri Görüştü - Son Dakika

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