Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar

2019 yılının aralık ayında tüm Dünya Çin'den gelen haberlerle sarsılmış, Wuhan'da görülen virüs kısa süre içinde tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi devam ederken virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bekliyor.

ÇİN'İN YENİ PLANI HAKKINDA ÇARPICI RAPOR

Bu konuda pek çok iddia ve teori ortaya atılsa da virüsün Wuhan'daki viroloji laboratuvardan sızdığı iddiası hala en çok destek gören tezlerden biri. Bilim dünyası bu soruya yanıt ararken Çin ile ilgili çok konuşulacak yeni bir iddia geldi. İstihbarat yetkilileri Çin'in yeni planı hakkında raporunu yayınladı.

"KÜRESEL GENETİK VERİ TABANI OLUŞTURUYORLAR"

Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan rapor, Çinli şirketlerin ABD ve Avrupa biyoteknoloji sektörüne yatırım yaptığına dikkat çekti. Aynı rapor, Çin'in biyoteknoloji firması satın alımlarıyla küresel genetik veri tabanı oluşturduğu konusunda uyarıyor.

"ABD SAĞLIK SEKTÖRÜ PEKİN'E BAĞIMLI HALE GETİRİLEBİLİR"

'Çin'in Korona planı' olarak tarif edilen bu durum nedeniyle Pekin yönetiminin on milyonlarca kişinin genetik bilgilerine erişebileceğinden korkuluyor. Raporda Çin'in askeri üstünlük elde etmek adına teknoloji hakimiyetini kullanma çabasında olduğu ve bu durumun ABD sağlık sektörünün Pekin'e bağımlı hale getirebileceği bilgisinin altı çizildi.

Son dönemde en gergin dönemini yaşayan Çin - ABD ilişkileri bir süredir dünyanın gözünü pasifik bölgesine çevirmesine neden olmuş durumda.

EMEKLİ AMİRAL TARİH VERİP UYARMIŞTI

ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı '2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.

Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak. Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.