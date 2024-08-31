Çin ve Filipinler, Güney Çin Denizi'nde çarpışma yaşadı - Son Dakika
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Çin ve Filipinler, Güney Çin Denizi'nde çarpışma yaşadı

Çin ve Filipinler, Güney Çin Denizi\'nde çarpışma yaşadı

Çin ve Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde sahil güvenlik gemileri arasında yaşanan çarpışma nedeniyle gerilim arttı. İki ülke birbirlerini suçlarken, olayda yaralanan olmadı. Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlık giderek gerginleşiyor.

31.08.2024 19:09
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Çin ve Filipinler, Güney Çin Denizi'nin tartışmalı bir bölgesinde sahil güvenlik gemileri arasında yaşanan çarpışma nedeniyle birbirlerini suçladı.

Filipinler, Çin gemisini “doğrudan ve kasıtlı olarak çarpma” ile suçladı. Pekin de benzer şekilde Filipinler'i "kasıtlı olarak" Çin gemisine çarpmakla suçladı.

Cumartesi günü Sabina Sığlığı yakınlarında yaşanan olayda yaralanan olmadı.

İki ülke arasında Güney Çin Denizi'ndeki çeşitli adalar ve bölgeler konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlık giderek gerginleşiyor.

Geçtiğimiz iki hafta içinde, aynı bölgede iki ülkeye ait gemilerin karıştığı en az üç olay daha yaşandı.

Sabina Sığlığı, Filipinler'in batı kıyısına yaklaşık 75 deniz mili uzaklıktayken, Çin'e 630 deniz mili uzaklıkta yer alıyor.

Çin burayı Şianbin Jiao ve Filipinler ise Escoda Sığlığı olarak adlandırıyor.

Güney Çin Denizi, yıllık 3 trilyon dolar değerinde bir nakliyenin gerçekleştiği önemli bir ticaret rotası.

Pekin hükümeti, Filipinler, Brunei, Malezya, Tayvan ve Vietnam'ın hak iddia ettiği kısımlar dahil olmak üzere Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamını kendi kara suları olarak görüyor.

Cumartesi günü yaşanan olayın ardından Çin sahil güvenliği, Filipinler'i Sabina Sığlığı'ndan çekilme çağrısı yaptı ve “Her türlü kışkırtma ve ihlali kararlılıkla engelleme sözü verdiğini” duyurdu.

Filipinler sahil güvenliği ise “gerilim tırmandırıcı” ve “zorbalık” olarak nitelediği olaya karşın sahil güvenlik gemisinin çekilmeyeceğini açıkladı.

Filipinler Sahil Güvenlik Direktörü Jay Tarriela, 97 metre uzunluğundaki Teresa Magbanua isimli kendi gemilerine, Çin gemisi tarafından "birkaç kez" çarpıldığını söyledi. Geminin hafif hasar aldığı kaydedildi.

Güney Çin Denizi, jeopolitik olarak dünyanın en gerilimli bölgelerinden bir olarak görülüyor.

ABD'nin Filipinler Büyükelçisi MaryKay L Carlson söz konusu olayla ilgili Çin’i kınadı ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini savundu.

Büyükelçi Carlson, çarpışmanın yaşandığı yerin Filipinler’in Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde olduğunu da ifade etti ve "Filipinler'in yanındayız” mesajı verdi.

Çin ise artan gerilimden Filipinler'i ve müttefiki ABD'yi sorumlu tutuyor ve Beyaz Saray’ın Manila yönetimini “pervasız provokasyonlar" konusunda “cesaretlendirdiğini” savunuyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Çin ve Filipinler, Güney Çin Denizi'nde çarpışma yaşadı - Son Dakika

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