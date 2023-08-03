Costa Rica'da Futbolcu Timsah Saldırısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Costa Rica'da Futbolcu Timsah Saldırısında Hayatını Kaybetti

03.08.2023 14:09

Costa Rica'da bir futbolcu serinlemek için girdiği nehirde timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Jesus Alberto Lopez Ortiz, 29 yaşındaydı ve Costa Rica'nın Rio Cañas bölgesinde bir timsah tarafından vahşi bir şekilde öldürüldü. Şok edici görüntülerde büyük timsahın kurbanın bedeniyle su içinde yüzdüğü görülüyor. Jesus, Deportivo Río Cañas futbol takımında oynuyordu ve geride 8 ve 3 yaşında iki çocuk bıraktı. Takım yöneticisi Luis Carlos Montes de aynı zamanda kurbanın ailesi için bir toplama organizasyonu düzenliyor. Çevre ve Enerji Bakanlığı, timsahlar gibi koruma altına alınmış hayvanların avlanmasını veya öldürülmesini yasaklar. Ancak yerel halkın kurbanın cesedini alabilmesi için timsahı öldürmesi hakkında henüz bir inceleme yapılmadı.

Costa Rica'da bir futbolcu serinlemek için girdiği nehirde timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Serinlemek için nehre giren futbolcuyu timsah insanların göz önünde parçalayarak öldürdü

Jesus Alberto Lopez Ortiz, 29 yaşındaydı ve Costa Rica'nın Rio Cañas bölgesinde bir timsah tarafından vahşi bir şekilde öldürüldü.

Şok edici görüntülerde büyük timsahın kurbanın bedeniyle su içinde yüzdüğü görülüyor.

Serinlemek için nehre giren futbolcuyu timsah insanların göz önünde parçalayarak öldürdü

Başka bir klipte ise yerel halkın timsahı öldürüp kurbanın cesedini kurtarmadan önce su içinde vurulduğu görülüyor. Jesus, geride 8 ve 3 yaşında iki çocuk bıraktı ve Deportivo Río Cañas futbol takımında oynuyordu. 31 Temmuz'da Jesus'ün aile üyeleri, futbolcunun cenaze masraflarını karşılamak için halktan yardım istedi.

Serinlemek için nehre giren futbolcuyu timsah insanların göz önünde parçalayarak öldürdü

Takım yöneticisi Luis Carlos Montes de aynı zamanda kurbanın ailesi için bir toplama organizasyonu düzenliyor. Çevre ve Enerji Bakanlığı, timsahlar gibi koruma altına alınmış hayvanların avlanmasını veya öldürülmesini yasaklar. Ancak yerel halkın kurbanın cesedini alabilmesi için timsahı öldürmesi hakkında henüz bir inceleme yapılmadı.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
abdullah.teymur@sondakika.com
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR
500

Dünya, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Costa Rica'da Futbolcu Timsah Saldırısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Esenyurt tekel bayi baskınında gelişme! Şüpheliler ortaya çıktı
12:58 Tekel baskınında tetiği çeken Tarık Özer böyle yakalanmış! İfadesinde ne var ne yok döküldü
12:30 Memur-Sen, enflasyon rakamlarının ardından hükümete çağrıda bulundu
12:24 Memur-Sen, Merkez'in enflasyon tahminine kapıyı kapattı: Hükümet zam teklifini piyasa gerçekleri üzerinden yapmalı
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında YAŞ Toplantısı Başladı
12:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı başladı! Çıkacak isim merakla bekleniyor
12:01 İbrahim Tatlıses, dudak uçuklatan mal varlığı haberlerini yalanladı: İnanmayın!
11:57 İbrahim Tatlıses, dudak uçuklatan mal varlığı haberlerini yalanladı: İnanmayın!
12:00 MSB'den Şile'de bulunan top mermileri hakkında açıklama geldi
11:57 Şile sahiline kilit vurduran top mermilerinin kaynağı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2023 14:31:49. #1.12#
SON DAKİKA: Costa Rica'da Futbolcu Timsah Saldırısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement