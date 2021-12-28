Üye Girişi
Covid: ABD'de karantina süreleri kısaltıldı - Son Dakika
BBC

Covid: ABD'de karantina süreleri kısaltıldı

28.12.2021 04:59
Covid: ABD'de karantina süreleri kısaltıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde belirti göstermemesine karşın koronavirüs testleri pozitif çıkanlar ve hastalık geçirenlerle temas edenler için tavsiye edilen karantina süresi 10 günden beş güne düşürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) belirti göstermemesine karşın koronavirüs testleri pozitif çıkanlar ve hastalık geçirenlerle temas edenler için tavsiye edilen karantina süresi 10 günden beş güne düşürüldü.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), karantina süresinin ardından devam eden 5 günde maske takılması gerektiğini söyledi.

Söz konusu tavsiye kararları bir zorunluluk arz etmiyor. Ancak pek çok işyeri ve yetkili bu tavsiyelere uyuyor.

Artan Covid 19 vakaları geçtiğimiz hafta sonu ülke çapındaki seyahatlerde kaosa neden olmuştu.

CDC, karantina süresindeki değişikliğin bilimsel gelişmeler ışığında alındığı belirtti ve vakalardaki bulaşıcılığın genellikle hastalığın erken evresinde gerçekleştiğini aktardı.

Covid 19 bulaşmış kişilerle temaslı olanlar için de karantina süresinde değişikliğe gidildi.

Daha önce henüz hatırlatıcı doz aşı olmamış ya da hiç aşılanmamış kişilerin temaslı olması durumunda tavsiye edilen 10 günlük karantina süresi de 5 güne düşürüldü.

CDC tarafından bu senaryodaki kişilere, karantina sonrasındaki 5 gün boyunca her ortamda maske takmaları tavsiye edildi.

Hatırlatıcı doz aşı olmuş temaslı kişilerin ise karantinaya alınmalarına gerek duyulmadığını belirten CDC, bu kişilerin buna karşılık 10 gün boyunca maske takmaları gerektiğini belirtti.

CDC Direktörü Rochelle Walensky, yayımlanan basın açıklamasında, değişikliklerin "insanların günlük yaşamlarına güvenle devam etmelerini sağladığını" ifade etti.

Walensky, "Virüsün bulaşmasını önleme en iyi seçeneğimiz: Aşı olun, hatırlatıcı dozuzunu da olun, kapalı alanlarda maske takın ve de bir ortama girmeden önce test yapın" dedi.

Omicron, ABD'deki baskın varyant durumunda. Ülke genelinde son iki gün içerisinde günlük 200 binden fazla koronavirüs vakası kaydedildi.

Başkan Joe Biden sağlık sistemi üzerinde bir baskı oluşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Eyalet valileriyle gerçekleştirdiği toplantıda "Test yaptırmanın ne kadar zor olduğunu görmek, yapacak daha çok işimiz olduğunu gösteriyor" diye konuşan Biden, koronavirüs testlerinde yaşanan sıkıntıları giderme taahaddünde bulundu.

Ayrıca New York'ta dün itibarıyla aşı olmamış 12 yaş üstü çocuklar kapalı mekanlara giremeyecek. New York ayrıca ABD'de, tüm özel sektör çalışanları için aşı zorunluluğu getiren ilk kent oldu.

CDC'nin Covid-19 testleri pozitif çıkan ya da temaslı kişiler için tavsiyeleri şu şekilde:

Covid-19 testi pozitif çıkarsa:

Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerle temaslı olunursa:

YORUMLAR
500

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: ABD'de karantina süreleri kısaltıldı - Son Dakika Dünya

BBC

Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
01:10 Ebu Hanzala destekçileri polise saldırdı, ortalık savaş alanına döndü
00:36 Merkez Bankası, dövizden TL mevduata geçişte bankalara zorunlu karşılık teşviki verecek
23:59 Arka Sokaklar'ın güzel oyuncusu Perihan Ünlücan makyajsız yakalandı
23:58 Hayvanat bahçesinde vahşi aslan kendi yavrusunu yedi
23:56 Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu meşhur türküyü seslendirdi
23:37 Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı
23:07 Emekli ve memur zammıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Hazine sıkıntı çıkarmayacak
23:07 Ahmed Hassan, attığı golle gündemin zirvesinde yer aldı
22:43 Örtülü faiz eleştirilerine Numan Kurtulmuş'tan yanıt: Muhafazakarları tereddüt ettirmek için uydurulmuş bir söylem
22:43 Rıdvan Dilmen uyardı: Beşiktaş taraftarı buna hazır olsun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 05:06:17. #1.11#
SON DAKİKA: Covid: ABD'de karantina süreleri kısaltıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement