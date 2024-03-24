Moskova'da konser salonu saldırısını gerçekleştirenler hakim karşısına çıkarıldı - Son Dakika
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Dünya

Moskova'da konser salonu saldırısını gerçekleştirenler hakim karşısına çıkarıldı

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna saldırı düzenleyen ve 150 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olan teröristlerden 2'si hakim karşısına çıkarıldı. DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıkan Saidakrami Murodalii Rachabalizoda ve Dalerdjon Barotovich Mirzoyev, mahkeme salonunda camekanlı bölmede görüntülendi. Öte yandan Rus polisi, mahkeme salonu çevresinde geçiş önlem aldı.

24.03.2024 23:44  Güncelleme: 00:09
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Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonu saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüphelilerden iki kişi olan Saidakrami Murodalii Rachabalizoda ve Dalerdjon Barotovich Mirzoyev, hakim karşısına çıkarıldı.

Moskova'da bulunan Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart gecesi silahlı saldırı düzenlenmiş ve 150 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırının görüntüleri dünya kamuoyunda infial yaratmıştı. Terör saldırısını gerçekleştiren kişilerin terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları ve yakalandıkları öğrenilmişti.

Crocus City Hall saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüpheliler Moskova'da duruşmaya çıkarıldı

4 TERÖRİST DAHİL 11 KİŞİ YAKALANDI

Rusya İstihbarat Servisi (FSB), saldırıya doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. FSB'den yapılan açıklamada saldırının özenle planlandığı, saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığına işaret edildi. Ayrıca, "Terör saldırısından sonra suçlular Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planladı. Ukrayna tarafında temasları vardı" ifadelerine yer verildi.

Crocus City Hall saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüpheliler Moskova'da duruşmaya çıkarıldı

TERS KELEPÇE ŞEKİLDE BAŞKENTE GETİRİLDİ

Yakalanan teröristler, Rusya İstihbarat Servisi elemanları tarafından başkent Moskova'ya getirildi. Kameraya yansıyan görüntülerde ters kelepçe yapılan ve gözleri bağlı olan teröristlerin, polis aracından indirilip binaya nakledildiği anlar görüntülendi.

Crocus City Hall saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüpheliler Moskova'da duruşmaya çıkarıldı

HAKİM KARŞISINA ÇIKARILDILAR

150 kişinin öldüğü terör saldırısının şüphelilerden iki kişi olan Saidakrami Murodalii Rachabalizoda ve Dalerdjon Barotovich Mirzoyev, Basmanny Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Crocus City Hall saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüpheliler Moskova'da duruşmaya çıkarıldı
Crocus City Hall saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüpheliler Moskova'da duruşmaya çıkarıldı

MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkarken, çatı bir süre sonra çöktü.

Crocus City Hall saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüpheliler Moskova'da duruşmaya çıkarıldı

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 150 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İşte mahkeme salonundan gelen görüntüler:

Crocus City Hall saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüpheliler Moskova'da duruşmaya çıkarıldı
Crocus City Hall saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüpheliler Moskova'da duruşmaya çıkarıldı
Crocus City Hall saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüpheliler Moskova'da duruşmaya çıkarıldı
Crocus City Hall saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüpheliler Moskova'da duruşmaya çıkarıldı
Crocus City Hall saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüpheliler Moskova'da duruşmaya çıkarıldı
Moskova'da konser salonunu kana bulayan teröristler hakim karşısına çıkarıldı
Moskova\'da konser salonu saldırısını gerçekleştirenler hakim karşısına çıkarıldı

Moskova, Rusya, Güvenlik, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Moskova'da konser salonu saldırısını gerçekleştirenler hakim karşısına çıkarıldı - Son Dakika

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