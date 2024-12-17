Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Beştepe\'de bir araya geldi

Dünya

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgede neredeyse her dakika sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 10 Aralık'ta telefon görüşmesi yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bu gelişmeler kapsamında soluğu Ankara'da aldı.

"MASADA MÜLTECİ KONUSU DA VAR" İDDİASI

Beştepe'de gerçekleşen zirvede Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa ülkelerinin göndermeyi planladığı mültecilerin de gündeme geleceği iddia edildi.

TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Erdoğan ile Ursula von der Leyen arasında bir hafta önce gerçekleşen telefon görüşmesinde ise Türkiye'nin Suriye'nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyelilerin tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek vermeye devam edeceği söylenmişti.

"İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASI KONUSUNU ELE ALACAĞIM"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin "Sahadaki durumun bu kadar değişken olması, Suriye halkına yönelik yardımlarımızı her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bu nedenle, bu seneki insani yardım fonumuzu 160 milyon euronun üzerine çıkardık. Ayrıca gıda, ilaç ve barınma malzemeleri gibi hayati öneme sahip malzemeleri taşıyan bir insani yardım hava köprüsü başlatıyoruz. Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağım görüşmede insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele alacağım" ifadelerini kullanmıştı.