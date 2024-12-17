Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi. Suriye'deki gelişmelerin masaya yatırılacağı zirvede Avrupa ülkelerinin göndermeyi planladığı mültecilerin de gündeme geleceği iddia ediliyor. Erdoğan ve Ursula von der Leyen son olarak 10 Aralık'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

17.12.2024 11:37  Güncelleme: 11:56
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgede neredeyse her dakika sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 10 Aralık'ta telefon görüşmesi yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bu gelişmeler kapsamında soluğu Ankara'da aldı.

"MASADA MÜLTECİ KONUSU DA VAR" İDDİASI

Beştepe'de gerçekleşen zirvede Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa ülkelerinin göndermeyi planladığı mültecilerin de gündeme geleceği iddia edildi.

Erdoğan, Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi

TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Erdoğan ile Ursula von der Leyen arasında bir hafta önce gerçekleşen telefon görüşmesinde ise Türkiye'nin Suriye'nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyelilerin tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek vermeye devam edeceği söylenmişti.

Erdoğan, Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi

"İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASI KONUSUNU ELE ALACAĞIM"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin "Sahadaki durumun bu kadar değişken olması, Suriye halkına yönelik yardımlarımızı her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bu nedenle, bu seneki insani yardım fonumuzu 160 milyon euronun üzerine çıkardık. Ayrıca gıda, ilaç ve barınma malzemeleri gibi hayati öneme sahip malzemeleri taşıyan bir insani yardım hava köprüsü başlatıyoruz. Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağım görüşmede insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele alacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Beştepe\'de bir araya geldi

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ateş:
    Her bir araya gelindiğinde değişen ne,bize faydası ne ? Yıllardır bu görüşmelerden hiç bir fayda yada çıkar göremedik. 34 10 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Suryelileri size para karşılığı iadesine gelmiş gabiba 30 4 Yanıtla
  • Kafkas Kartalı:
    bırak şu Avrupa'yı reis onların kendine hayrı yok gelip poz verip gidiyorlar 9 16 Yanıtla
  • Jacob Gur:
    postalayin gitsin! 15 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    turkiyeyi AB liğinde görmek istiyoruz artık diyecektir 9 5 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Gine birşey istemeye gelmiştir bizimkide kabul eder yurt dışındaki suriyeliler gelsin bize bizde gönderelim filan derse şaşırmam suriyede yeniden inşası var istah kabarmış olabilir 10 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Götür komisyonu 6 0 Yanıtla
  • k K:
    En büyük Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız başka büyük yok. 1 4 Yanıtla
  • Akilli Deli:
    Gelsin paralar, hic yok tan iyidir, bari hem problem hem para, ya hem problem bide para olmasa daha kötüya 1 0 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    konu Suriye 0 0 Yanıtla
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