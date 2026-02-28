Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez

28.02.2026 21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalara ilişkin ilk yorumu yaptı. Erdoğan, "Amerika–İsrail saldırılarından derin bir üzüntü ve endişe duyuyoruz" derken, İran'a da Körfez ülkelerine yönelik düzenlediği saldırılarla ilgili tepki gösterdi. Erdoğan, "İran'ın saldırıları da kabul edilemez" dedi.

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan, İran'ın misillemeleriyle alevlenen çatışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi.

ERDOĞAN'DAN İLK YORUM GELDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hangar İstanbul'da partisinin İl Teşkilatı İftar Programı'na katıldı. ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalara ne diyeceği merak konusu olan Erdoğan'dan ilk yorum geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Ramazan ayında 86 milyon vatandaşımızla kucaklaşırken gönül ve kültür coğrafyamızdaki kardeşlerimizi de elbette unutmuyoruz. Bir taraftan Pakistan-Afganistan bir taraftan İran-Körfez arasındaki savaşlar unutulur gibi değil. Bunların hepsinin de altında neler yattığı mâlumunuz, mâlumunuz. Diyanet Vakfı, TİKA, Kızılay, insani yardım kuruluşlarımız seferberlik ruhuyla yardım elini mazlum ve mağdurlara ulaştırıyor.

"İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARDAN DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Burada şu hususun da altını çizmek durumundayım: Türkiye olarak bu mübarek günlerde bölgemizde ve İslam dünyasında huzur, barış ve istikrarın hâkim olması için çaba gösterirken, komşumuz İran'a yönelik, Benjamin Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başladığı ifade edilen Amerika–İsrail saldırılarından derin bir üzüntü ve endişe duyuyoruz.

"SORUNLAR DİYALOGLA, DİPLOMASİYLE ÇÖZÜLMELİ"

Bölgemizin yeni bir çatışma sarmalına sürüklenmesini asla arzu etmiyoruz. Biz, sorunların diyalogla, diplomasiyle ve sağduyuyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman barışın, istikrarın ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz.

"İRAN'IN EGEMENLİĞİNİ İHLAL EDEN SALDIRILARI ESEFLE KARŞILIYORUZ"

Malumunuz diplomasi masasında çözülmesi için çok emek verdik. Müzakere süreci çeşitli nedenlerle aşılamadığı, ayrıca İsrail'in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için arzu edilen netice alınamamıştır. İran'ın egemenliğini açıkça ihlal eden ve dost, kardeş İran halkının huzuruna kasteden bu sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz.

"İRAN'IN KÖRFEZ ÜLKELERE YÖNELİK SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ"

Aynı şekilde, her ne sebeple olursa olsun Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik İran tarafından gerçekleştirilen füze ve drone saldırılarını da kabul edilemez buluyoruz."

