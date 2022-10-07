Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis hakkında konuştu: İlla bir görüşelim, konuşalım filan dedi, araya birilerini de soktu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis hakkında konuştu: İlla bir görüşelim, konuşalım filan dedi, araya birilerini de soktu

07.10.2022 12:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde yanından ayrılmadığı gözlenen Nikos Anastasiadis hakkında yaptığı, "'İlla bir görüşelim, konuşalım filan' dedi. Araya birilerini de soktu" açıklamasıyla dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katıldı. Türkiye'ye dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta Türk gazetecilerle de söyleşi gerçekleştirdi.

"DEDEAĞAÇ'A ALTERNATİF OLACAK TÜRK ÜSSÜ HAZIRLIĞIMIZ VAR MI?"

Bir gazetecinin "KKTC Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı, "BM'ye bir ay süre verdik ya bizi tanı ya da barış gücünü Kıbrıs'tan çek" dedi. Çekmezse ne olur? Bir de kuşatma olarak görüyorlar ambargo ve silah kararını. Dolayısıyla acaba Türkiye ek takviyeye hazır mı? Karpaz'a bir Türk üssünden bahsediliyordu. Dedeağaç'a alternatif olacak şekilde. Türk üssü hazırlığımız var mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Bu konuda biliyorsunuz biz kimsenin düşünmediği bir dönemde ne yaptık? İlk işimiz İHA'ları, SİHA'ları Kuzey Kıbrıs'a yerleştirdik. Şu anda İHA ve SİHA'larımız oradalar ve bu söylediğiniz yerle ilgili konuda da yine benzer şeyler olabilir. Bunun olması da zaten haktır. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ı dört bir yandan, her yönüyle bizim sağlama almamız lazım. Olsa da olmasa da zaten bizim şu anda kendi ana karamızdan uçaklarımız kalktığı anda zaten anında Kuzey Kıbrıs'ta. Herhangi bir sıkıntı orada da söz konusu değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nikos Anastasiadis zirvede benimle görüşmek için araya birilerini soktu

"ANASTASIADİS İLLA GÖRÜŞELİM DEDİ, ARAYA BİRİLERİNİ SOKTU"

Bir de bu akşam Nikos Anastasiadis, "İlla bir görüşelim, konuşalım filan" dedi. Araya birilerini de soktu. Dedim ki "Başkan sen şimdi zaten gidiyorsun". İki ay sonra ayrılıyor. Dedim "Böyle bir zamanda bunlar konuşulmaz." Ayrıca dedim ki "Siz hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz. Bu talimatlarla falan zaten bu işler yürümez." Onun için bunların ipiyle kuyuya inilmez. Aksi takdirde kuyuda kalırsın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nikos Anastasiadis zirvede benimle görüşmek için araya birilerini soktu
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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis hakkında konuştu: İlla bir görüşelim, konuşalım filan dedi, araya birilerini de soktu - Son Dakika


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