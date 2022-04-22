Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Putin ve Zelenski buluşmasına dair açıklama: Arkadaşlarımız irtibat halinde - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Putin ve Zelenski buluşmasına dair açıklama: Arkadaşlarımız irtibat halinde

22.04.2022 15:44

Rusya ve Ukrayna arasında 58 gündür devam eden savaşla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün arkadaşlarımız irtibat kuracak. Sayın Putin ile de Zelenski ile de görüşme yapmayı planladık. İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi planlıyoruz" dedi.

Rus ordusunun Ukrayna topraklarını işgal etmesi ile başlayan savaş, 58 gündür sürüyor. Bu süreçte Ukrayna'nın birçok kenti yangın yerine döndü, binlerce masum insan saldırılarda hayatını kaybetti.

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Sahada durum tüm şiddetiyle devam ederken diğer yandan Ukrayna ve Rusya heyetleri müzakere masasına oturdu. Hem yüz yüze hem de online olarak iki aydır görüşme yapan taraflar, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da da bir araya gelmişti. İki ülke lideri de sürecin en başından beri arabulucu rolü üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti. Erdoğan da bundan sonraki dönemde müzakerelerin üst düzey yapılmasını planladıklarını, Putin ve Zelenski'yi İstanbul'da bir araya getirmek istediklerini söylemişti.

"ARKADAŞLARIMIZ İKİ LİDERLE DE İRTİBAT KURACAK"

Bugün Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Sonuç olumlu fakat tabii tam istediğimiz gibi değil daha iyi olacak. Bugün arkadaşlarımız irtibat kuracak. Sayın Putin ile de Zelenski ile de görüşme yapmayı planladık. İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Putin ve Zelenski buluşmasına dair açıklama: Arkadaşlarımız irtibat halinde - Son Dakika


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