Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan rehine açıklaması: Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralardan olumlu neticeler almak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"2020 yılındaki ziyaretimin ardından dost ve kardeş Cezayir'de yeniden bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnükabul dolayısıyla aziz kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. İlişkilerimizde son 3 yılda yaşanan temas ve istişarelerin güzel neticelerini hep birlikte almaya devam ediyoruz.

"HAYATA GEÇİRİLECEK PROJELERİN YAKINDAN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Biliyorsunuz Cezayir ziyaretim sırasında sayın Tebbun'la Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin kuruluşuna karar vermiştik. Konseyimizin ilk toplantısını da geçtiğimiz sene Ankara'da yapmıştık. Bugün değerli kardeşimle birlikte Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin ikinci toplantısına başkanlık ettik. Verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Münasebetlerimizi derinleştirmek adına atılacak adımlar adına fikir teatisinde bulunduk. Bu çerçevede hayata geçirilecek projelerin de yakından takipçisi olacağız. Konseyimizin adını stratejik tanımlamasını eklemek suretiyle Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi olarak yeniden belirledik. Bu karar, ilişkilerimizin ulaştığı seviyenin ve beslendiği stratejik vizyonun nişanesi olmuştur.

TİCARET HACMİNDE 10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Türkiye ve Cezayir, asırlara sari dostluk ve kardeşlik bağlarına sahiptir. Geçen yıl 5,3 milyar dolarla rekor kıran ticaret hacmimizin bu sene sonunda 6 milyar doları yakalamasını bekliyoruz. Kardeşim Tebbun'la belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hacmine de gayretlerimizi artırarak inşallah kısa zamanda ulaşacağız.

"1400 CİVARINDA TÜRK FİRMASI BU SÜRECE DESTEK VERİYOR"

Ticaret Bakanlarımızın bugün imza attıkları ortak niyet beyanıyla müzakerelerine başlanacak tercihli ticaret anlaşmasının bizlere yardımcı olacağına inanıyorum. Cezayir'in Tebbun kardeşimin liderliğinde ekonomik potansiyelini değerlendirmeye yönelik çalışmalarını takdirle izliyoruz. 1400 civarında Türk firması bu sürece destek veriyor. Şirketlerimizin Cezayir'de hidrokarbon harici sektörlerdeki en büyük yatırımcı ve istihdam sağlayıcısı olmasıyla iftihar ediyoruz.

"ZİRAAT BANKAMIZ, CEZAYİR'DE ŞUBE AÇMAK ÜZERE GEREKEN İZİNLERİ ALDI"

Bu yatırımları daha da. Artırmak gayreti içinde olacağız. Cezayir'in ülkemizdeki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasının en kısa sürede imzalanması bu sürece destek verecektir. Cezayir'in altyapı alanındaki yatırımlarında müteahhitlik firmalarımızın önemli payı olması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ziraat Bankamız, Cezayir'de şube açmak üzere gereken izinleri almıştır, hayırlı olsun. Bu gelişme, ekonomik ve ticari işbirliğimize büyük katkı sağlayacaktır. Enerji ve yenilenebilir enerji alanındaki ilişkilerimizi yeni ortaklıklarla çeşitlendirerek geliştirmeyi arzu ediyoruz.

BOTAŞ ve SONATRAK arasında addedilen doğal gaz sözleşmesi bunun güzel bir örneğini teşkil etti. Savunma sanayii alanında da çok büyük potansiyele sahip olduğunuzu görüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde bu alanda neler yapabileceğimizi enine boyuna değerlendirdik. Cezayir'de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Türkiye'de Cezayir Kültür Merkezi açılmasına ilişkin süreçlerin en kısa süre içinde tamamlanması çalışmalarımızı da hızlandırdık.

Bir de Cezayir atasözünün de ifade ettiği gibi, 'kul gayret eder, Allah tamamlar.' İşbirliğimizi bu şiar temelinde her alanda geliştirmeye yönelik çabalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

Kardeşimle Filistin'de yaşanan insani dramı da konuştuk. Cezayir, Filistin davasına en güçlü, en samimi desteği veren ülkeler arasında yer alıyor. Her iki ülkenin de vicdan aynasında makes bulan Filistin meselesinde Cezayir'in kararlı duruşunu takdir ediyoruz. Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hastane, ibadethane, okul, her koşulda koruma altında olması gereken mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması vicdansızlıktır, barbarlıktır.

Önceliğimiz Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz şekilde bölgeye intikalidir. Bu yönde basına yansıyan haberleri biz de takip ediyoruz. Biz de sürece gereken katkıyı sunuyoruz. Filistin meselesi, adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin tesisi artık kaçınılmazdır. Bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İsrail ve Filistin'in üzerinde mutabık kalacağı adil bir barışın uygulanmasında bölge ülkeleriyle birlikte garantör olarak elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkladık.

Biraz önce muhtelif alanlarda imzaladığımız anlaşmalarla ikili ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. 13 imza attık. Türkiye ve Cezayir için hayırlı olsun. Önümüzdeki dönemde de ticaretten enerjiye, çevreden kültüre, ilişkilerimizin tüm veçhelerinde atılabilecek ilave adımlar konusunda çabalarımızı sürdüreceğiz."

REHİNE MESELESİ

Rehinelerin iadesi ile ilgili görüşmeler, devam ediyor. Gerek Dışişleri Bakanım gerek Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanım, Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar. Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralardan olumlu neticeler almak.