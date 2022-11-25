Erdoğan ile Sisi'nin tokalaştığı fotoğraf gündemdeki yerini korurken Mısır'dan sürpriz Suriye çıkışı! - Son Dakika
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Erdoğan ile Sisi'nin tokalaştığı fotoğraf gündemdeki yerini korurken Mısır'dan sürpriz Suriye çıkışı!

25.11.2022 10:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin Katar'da tokalaştığı görüntüler büyük ses getirirken Mısır tarafından Türkiye'nin Suriye harekatına yönelik sürpriz bir açıklama yapıldı. Türkiye'nin operasyonlarını derhal durdurması çağrısında bulunan Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, "Harekatlar kardeş Arap ülkeleri Irak ve Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak için gittiği Doha'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile el sıkışması gündemdeki yerini korurken, Mısır'dan Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatlarına tepki geldi.

TÜRKİYE'YE "OPERASYONLARI DURDURUN" ÇAĞRISI

ABD ve Rusya'nın ardından Mısır da Türkiye'nin Suriye'de PKK/ YPG terör örgütüne yönelik operasyonuna karşı çıkarken, Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik operasyonlarını derhal durdurması çağrısı yapıldı.

"SALDIRILARI BÜYÜK ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"

Türkiye'nin operasyonlarının Suriye ve Irak'ın egemenliğine aykırı olduğunu savunan Mısır, "Kardeş Arap ülkeleri Irak ve Suriye'ye son günlerde Türkiye ve İran tarafından düzenlenen saldırıları büyük endişeyle takip ediyoruz. Bu saldırılar iki ülkenin egemenliğinin ihlalidir" denildi.

"GERİLİM DÜŞÜRÜLMESİ ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

Sözcü'de yer alan habere göre Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Mısır, kan dökülmesini ve daha fazla istikrarsızlığı önlemek için gerilimin düşürülmesi çağrısı yapıyor" ifadeleri yer aldı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan ile Sisi'nin tokalaştığı fotoğraf gündemdeki yerini korurken Mısır'dan sürpriz Suriye çıkışı! - Son Dakika


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