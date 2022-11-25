Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak için gittiği Doha'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile el sıkışması gündemdeki yerini korurken, Mısır'dan Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatlarına tepki geldi.
ABD ve Rusya'nın ardından Mısır da Türkiye'nin Suriye'de PKK/ YPG terör örgütüne yönelik operasyonuna karşı çıkarken, Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik operasyonlarını derhal durdurması çağrısı yapıldı.
Türkiye'nin operasyonlarının Suriye ve Irak'ın egemenliğine aykırı olduğunu savunan Mısır, "Kardeş Arap ülkeleri Irak ve Suriye'ye son günlerde Türkiye ve İran tarafından düzenlenen saldırıları büyük endişeyle takip ediyoruz. Bu saldırılar iki ülkenin egemenliğinin ihlalidir" denildi.
Sözcü'de yer alan habere göre Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Mısır, kan dökülmesini ve daha fazla istikrarsızlığı önlemek için gerilimin düşürülmesi çağrısı yapıyor" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Dünya › Erdoğan ile Sisi'nin tokalaştığı fotoğraf gündemdeki yerini korurken Mısır'dan sürpriz Suriye çıkışı! - Son Dakika