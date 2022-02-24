Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den önemli görüşme! Kremlin duyurdu! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den önemli görüşme! Kremlin duyurdu!

24.02.2022 08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den önemli görüşme! Kremlin duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Kremlin'den yapılan açıklamada Rus lider Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

KREMLİN AÇIKLAMASI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Liderler, Rusya'nın Donetsk ve Logansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanımasına ilişkin durumu ele alarak görüş alışverişinde bulundu. Putin, Ukrayna makamlarının Donbass'taki saldırganlığına ve Minsk Anlaşmalarını uygulamayı kategorik olarak reddetmelerine dayanarak bu kararı almanın somut gerekliliğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin bilinen görüşlerini paylaştı.

Rusya Federasyonu için uzun vadeli ve yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri oluşturma konuları da görüşmede ele alındı. Bu bağlamda Putin Rusya'nın meşru endişelerini ve taleplerini görmezden gelme girişimine dönüşen NATO ve ABD'nin tepkisinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Liderler, Rus-Türk ilişkilerinin çeşitli formatlarda devam ettirilmesi konusunda anlaştı."

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den önemli görüşme! Kremlin duyurdu! - Son Dakika


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