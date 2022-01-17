Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretine damga vuran soru: Ters köşe yapmaya çalışıyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'u ziyaret etti. Erdoğan, temaslarının ardından Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya, Arnavut bir gazeteci tarafından sorulan soru damga vurdu.

"KARŞILIK BEKLİYOR MUSUNUZ?

Gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği soruda, "İlk sorum sayın Erdoğan'a. Arnavutluk'a verdiğiniz destek, hiç kimsenin verdiği destekle kıyaslanamaz. Acaba Avrupa Birliği, sizin verdiğiniz bu destekten dolayı endişelenmeli midir? Sizin bu yatırımlar sonucunda bir kazancınız var mı? Geride bir şey kalır mı? Bence kardeşten alınan borçların da belli bir seviyesi olması lazım" dedi.

"TERS KÖŞE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUN"

Soru karşısında gülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin ters köşe yapmaya çalıştığını belirterek, "Öyle bir soru sordun ki futbolda ters köşe diye bir anlayış vardır. Bizi ters köşe yapmak istiyorsun galiba, ama kardeşlik hukuku farklıdır. Kardeşlik hukuku arasında öyle destekler vardır ki bu kardeşliğinizin gereği olur" diye konuştu.

"ALTINDA BİR ŞEY ARAMANIN ANLAMI YOK"

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı, "Ancak bir diğer ilişki olur ki, o da borçlar hukukuna dayalı olur. Şu anda bizim bu deprem felaketinde yaşanan olay, borçlar hukukuna değil, kardeşlik hukukuna dayalıdır. Biz de kardeşlik hukukuna dayalı olarak eserleri inşa ettik. Tarihi eserlerin inşası da kardeşlik hukukuna dayalı olarak inşa edilmiştir. Buralarda bir şey aramanın bir anlamı yok. Kardeşiz, ne zaman nerede yardım yapılacak bunun sorgulanması da yapılmaz" ifadelerini kullandı.