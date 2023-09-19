Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği

Son Güncelleme: 19.09.2023 07:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yoğun bir diplomasi trafiği yönetiyor. Erdoğan önce Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'la, daha sonra da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.

"BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELERİ DEĞERLENDİRDİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gündemdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdiklerini bildirdi. Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Stoltenberg'i kabulünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile BM 78'inci Genel Kurulu marjında bir araya geldik, gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

POLONYA LİDERİ İLE YAKLAŞIK 1 SAAT KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile de görüştü. Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü. Yaklaşık 50 dakika süren görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da hazır bulunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

"CEZAYİR İLE KÖKLÜ BAĞLARA SAHİBİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesinde ise iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) gündemindeki konular, bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra BM gündemindeki konular ile bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı, Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından, "Dost ve kardeş Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi'nde bir araya geldik. Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile işbirliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz." açıklamasını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

Cezayir, Polonya, Nato, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği - Son Dakika
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