Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye sürekli insani yardım gönderdiğini, arabulucuların bölgede ateşkesi sağlama gayretlerini ve ateşkes müzakerelerini de desteklediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'i ateşkese ve iki devletli çözümü zorlayacak adımların atılmasının önemini ortaya koyarken, İngiltere Başbakanı Starmer'ı, Filistin devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.