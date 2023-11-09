Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran lideri Reisi ile görüştü! Gazze'yi ve İsrail'in saldırılarını ele aldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi için bulunduğu Özbekistan'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. İki liderin görüşmesinde öncelikli konu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oldu.

DÜNYAYA GAZZE İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitti. Bu sabah zirve kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, "Şu an Gazze'de 11 bin çocuk, kadın öldürüldü dünya sessiz. Başta Amerika, Batı, hep birlikte sessizler. Çocuk ve kadın. Bunları her gün televizyonlarda izliyoruz. Burada özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz?" ifadelerini kullandı.

BAKANLAR DA KATILDI

Erdoğan zirvenin ardından İran lideri İbrahim Reisi ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplantıda; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

GÜNDEMLERİNDE İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI YER ALDI

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ile Türkiye-İran ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölge ve dünya barışına hizmet edeceğini belirterek İslam İşbirliği Teşkilatının, düzenlenecek olağanüstü zirvede adil bir çözüme ulaşmak için gayret sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin garantör sorumluluğunu alarak meseleyi çözüme kavuşturmaya hazır olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi.