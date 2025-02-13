Erdoğan Pakistan'da Resmi Törende Karşılandı - Son Dakika
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Dünya

Erdoğan Pakistan'da Resmi Törende Karşılandı

Erdoğan Pakistan\'da Resmi Törende Karşılandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'da resmi törenle karşılandı.

13.02.2025 10:19  Güncelleme: 10:21
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Başbakanlık binasında Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştirmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Şerif ile ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Pakistan'a gitti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Erdoğan Pakistan'da Resmi Törende Karşılandı - Son Dakika

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