Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta dünya liderleri ile olan temasını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer liderlerle maskesiz görüşmesine rağmen Çin Başkanı Şi Cinping ile olan görüşmesinde maske takması dikkatlerden kaçmadı. Çin lideri de bir an olsun maskesini yüzünden çıkarmazken konu ile ilgili açıklamalarda bulunan bir yetkili yaşanan durumu Çin'in "sıfır vaka "politikası gerekçesine bağladı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Erdoğan ve Putin ile İran lideri İbrahim Reisi ve Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko dahil konuk liderlere şehri gezdirirken Çin liderinin orada olmaması dikkat çekti. Şi, diğer liderlerle toplu fotoğraf çekimine, şehir turuna ve akşam yemeğine katılmadı.
Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Başkanı ile görüşürken neden maske taktı? İşte şaşırtan neden - Son Dakika