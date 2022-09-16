Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Başkanı ile görüşürken neden maske taktı? İşte şaşırtan neden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta dünya liderleri ile olan temasını sürdürüyor.

ERDOĞAN- Şİ CİNPİNG İLE BASINA KAPALI GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.

İKİ LİDER DE MASKESİNİ ÇIKARMADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer liderlerle maskesiz görüşmesine rağmen Çin Başkanı Şi Cinping ile olan görüşmesinde maske takması dikkatlerden kaçmadı. Çin lideri de bir an olsun maskesini yüzünden çıkarmazken konu ile ilgili açıklamalarda bulunan bir yetkili yaşanan durumu Çin'in "sıfır vaka "politikası gerekçesine bağladı.

ÇİN LİDERİ GÖRÜŞMELER SONRASI ŞEHİR TURU VE AKŞAM YEMEĞİNE KATILMADI

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Erdoğan ve Putin ile İran lideri İbrahim Reisi ve Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko dahil konuk liderlere şehri gezdirirken Çin liderinin orada olmaması dikkat çekti. Şi, diğer liderlerle toplu fotoğraf çekimine, şehir turuna ve akşam yemeğine katılmadı.