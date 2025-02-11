Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi küresel bir güç merkezi yapana kadar durmadan çalışacağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi küresel bir güç merkezi yapana kadar durmadan çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye\'yi küresel bir güç merkezi yapana kadar durmadan çalışacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde çatışmalara rağmen ekonomik büyümemiz sürüyor.

11.02.2025 12:58  Güncelleme: 13:08
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde çatışmalara rağmen ekonomik büyümemiz sürüyor. Ülkemizi küresel bir güç merkezi yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Malezya İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan, Türkiye ve Malezya arasında 'Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi' kurulmasını kararlaştırdıklarını belirterek, "Üç kıtanın kesiştiği noktada yer alan ülke olarak stratejik ortaklık kurulmasına büyük önem veriyoruz. Bölgemizde çatışmalara rağmen ekonomik büyümemiz sürüyor. Ekonomi programımızı son verilerle meyvelerini veriyor. Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıda ülkelerden biriyiz. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. 270 milyar dolara yakın yatırım çektik. Yabancı şirketlerinin sayısı 6 binden 80 binin üzerine çıktı. Ülkemizi küresel bir güç merkezi yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız" diye konuştu.

'MALEZYA, ASEAN'DA EN BÜYÜK TİCARİ ORTAĞIMIZ'

İkili ilişkilerin bir boyutunun karşılıklı yatırımlar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malezya, ASEAN'da en büyük ticari ortağımız. Malezya, 2023'te ASEAN ülkeleri arasında Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ikinci ülke olmuştur. Birçok alanda iş birliği potansiyelimizin geniş olduğuna inanıyorum. Yerli ve milli sanayimiz bugün ihtiyacımızın önemli bir bölümünü karşılar hale geldi, bunu dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktan geri durmuyoruz. Bugün savunma sanayi, firmalarımız Malezya'da başarılı işlere imza atıyor. 2024'te 62 milyon turistin ziyaret ettiği ülkemizde Malezyalı kardeşimizin teşvik edilmesi önemlidir. Önümüzdeki dönemde karşılıklı uçuş sayısını artırılmasının beşeri ilişkilerde çarpan etkisi yapacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de çatışmaların son bulmasıyla yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, "Malezya ile yeniden yapılanma sürecinde birlikte el ele verip çalışabiliriz. Türkiye'ye güvenen inanan yatırımcılar bundan sonra da pişman olmayacak. İki ticarette milli para birimlerinin kullanılmasının önemli olduğuna inanıyorum. Malezya, Asya-Pasifik bölgesine açılımımızın anahtar ülkesi arasında gördüğümüzü özellikle vurgulamak isterim. Malezya'nın dönem başkanlığında ASEAN'la ilişkilerimizin daha üst seviyeye çıkacağına eminim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi küresel bir güç merkezi yapana kadar durmadan çalışacağız - Son Dakika

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