Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Farklı bir ırkçılığın içerisindesiniz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Farklı bir ırkçılığın içerisindesiniz

16.11.2022 09:24

G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin, "Türkiye; Ege, Suriye ve Irak'ta agresif bir politika seyrediyor" sözlerine, "Amerika'da yaşayan bir Türk olduğunuzu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir ırkçılığın içerisindesiniz. Çünkü sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor" şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasındaki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, konuşmasında zirve boyunca yaptığı görüşmeleri anlatırken bir gazetecinin yönelttiği soruya tepki gösterdi.

"FARKLI BİR IRKÇILIK İÇERİSİNDESİNİZ"

Erdoğan gazetecinin "Türkiye Ege, Suriye ve Irak'ta agresif bir politika seyrediyor" sözlerine; "Amerika'da yaşayan bir Türk olduğunuzu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir ırkçılığın içerisindesiniz. Çünkü sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak'ta veya Suriye'nin güneyinde Kürtlerle herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla herhangi bir sorunumuz olmadığı gibi" açıklamaları ile tepki gösterdi.

BİDEN OLUMLU TAVIR İÇERİSİNDE

Erdoğan aynı gazetecinin F-16 sorusuna ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 konusunda olumlu bir tavırda olduğunu vurgulayarak "Daha önce de New York'ta yaptığım görüşmelerde Cumhuriyetçilerin de olumlu yaklaştıklarını kendilerinden dinledim" ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Farklı bir ırkçılığın içerisindesiniz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Farklı bir ırkçılığın içerisindesiniz - Son Dakika
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