Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu'yu gökyüzünden incelemesi Yunanistan'ın hoşuna gitmedi: Yunan denizaltıların hedefi haline gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu projesini cumartesi günü Sakarya yolculuğu sırasında havadan inceledi. O ziyarete ilişkin fotoğrafını da yayınlandı. O fotoğraf komşu Yunanistan'ında paniğe neden oldu. Ziyaret, Yunan basınında geniş yer buldu.

"KOLAY BİR HEDEF"

Yunan haber sitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Başkan Erdoğan, Sakarya yolunda Tuzla'da yapımı devam eden TCG Anadolu gemisini havadan inceledi" ifadesinde bulundu. Haber sitesi, TCG Anadolu, Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz için "kolay bir hedef" iddiasında bulunurken ''Gemi, Doğu Akdeniz'in herhangi bir noktasında Yunan denizaltıların hedefi haline gelebilir. Elbette denizaltına karışı koruma sahibi olması bekleniyor'' dedi.

YIL SONUNDA TESLİM EDİLECEK

Yerli ve milli imkanlarla üretilen TCG Anadolu, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak kayıtlara geçecek. Gemi, helikopterle ve SİHA'ların iniş kalkış yapabileceği bir platforma dönüştürülüyor. Gemide millilik oranı ise %70 civarında yer alıyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, böyle bir gemiden Dünya'da 12 tane olduğuna dikkat çekmişti.