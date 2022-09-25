Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu'yu gökyüzünden incelemesi Yunanistan'ın hoşuna gitmedi: Yunan denizaltıların hedefi haline gelebilir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu'yu gökyüzünden incelemesi Yunanistan'ın hoşuna gitmedi: Yunan denizaltıların hedefi haline gelebilir

25.09.2022 16:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu'yu havadan incelemesi Yunanistan'ın hoşuna gitmedi. Ziyaret, Yunan basınında yankı uyandırdı. Bir internet haber sitesi, TCG Anadolu'yu vurma tehdidinde bulundu. Site, TCG Anadolu için, Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz için "kolay bir hedef" iddiasında bulunurken, ''Gemi, Doğu Akdeniz'in herhangi bir noktasında Yunan denizaltıların hedefi haline gelebilir. Elbette denizaltına karışı koruma sahibi olması bekleniyor'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu projesini cumartesi günü Sakarya yolculuğu sırasında havadan inceledi. O ziyarete ilişkin fotoğrafını da yayınlandı. O fotoğraf komşu Yunanistan'ında paniğe neden oldu. Ziyaret, Yunan basınında geniş yer buldu.

"KOLAY BİR HEDEF"

Yunan haber sitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Başkan Erdoğan, Sakarya yolunda Tuzla'da yapımı devam eden TCG Anadolu gemisini havadan inceledi" ifadesinde bulundu. Haber sitesi, TCG Anadolu, Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz için "kolay bir hedef" iddiasında bulunurken ''Gemi, Doğu Akdeniz'in herhangi bir noktasında Yunan denizaltıların hedefi haline gelebilir. Elbette denizaltına karışı koruma sahibi olması bekleniyor'' dedi.

YIL SONUNDA TESLİM EDİLECEK

Yerli ve milli imkanlarla üretilen TCG Anadolu, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak kayıtlara geçecek. Gemi, helikopterle ve SİHA'ların iniş kalkış yapabileceği bir platforma dönüştürülüyor. Gemide millilik oranı ise %70 civarında yer alıyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, böyle bir gemiden Dünya'da 12 tane olduğuna dikkat çekmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu'yu gökyüzünden incelemesi Yunanistan'ın hoşuna gitmedi: Yunan denizaltıların hedefi haline gelebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu'yu gökyüzünden incelemesi Yunanistan'ın hoşuna gitmedi: Yunan denizaltıların hedefi haline gelebilir - Son Dakika
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