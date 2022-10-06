Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil

06.10.2022 15:51

Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yan yana geldi. Erdoğan'ın Macron'a, "Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil" demesi ikili arasında gülüşmelere sebep oldu.

27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Prag'da bir araya geldi. Zirveye katılmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bugün Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.

''GEL SENİ TÜRK BİRLİĞİ'NE ALALIM''

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra sohbete Macron da dahil oldu. Erdoğan Macron'a ''Gel seni de alalım Türk Birliği'ne ya, her şey Avrupa'dan ibaret değil" diyerek, Fransa Cumhurbaşkanı'nı Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti. Erdoğan'ın o sözlerinden sonra ikili arasında gülüşmeler oldu.

RESMİ KARAR ALINMASI BEKLENMİYOR

Avrupa Siyasi Topluluğu, Avrupa ülkeleri için siyasi bir tartışma forumu olarak işlev görmesi isteniyor. Topluluğun kurumsal bir yapıya dönüşüp dönüşmeyeceğine de bugünkü toplantıda karar verilmesi bekleniyor. Toplantı sonunda resmi bir bildiri veya karar alınması öngörülmüyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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