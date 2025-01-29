Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Temaslarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC\'de Temaslarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı resmi ziyaret sırasında bir dizi önemli toplantı gerçekleştirdi. KKTC Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Lansmanı'na katılacak olan Yılmaz, yerel muhtarlar ve gençlerle de buluşacak.

29.01.2025 11:37  Güncelleme: 11:41
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ulaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile Ercan Havalimanı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temasları kapsamında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüşecek, Kalkınma Planı Lansmanı ve Muhtarlar Buluşması'na katılacak, Serdarlı köyünde gençlerle bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaatında incelemede bulunacak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşecek ve UİD Kongresi'ne iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile Ercan Havalimanı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında, KKTC'ye yaptıkları ziyaretin, kapsamlı ve yoğun bir program çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Başta Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Meclis Başkanı Sayın Ziya Öztürkler ve Başbakan Sayın Ünal Üstel olmak üzere KKTC'li yetkililer ile bir araya geleceğiz. Kıbrıs Türkü'nün refahını artıracak projeleri, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi ele ele alacağız. KKTC Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Lansmanına katılacağız. Bu kalkınma planı, Türkiye ile KKTC arasında 'İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları' çerçevesinde yürütülen çalışmaların bir devamı ve tamamlayıcı unsuru niteliğindedir. Hem Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak, hem de adada sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için güçlü bir temel oluşturacaktır. Türkiye olarak, bu planın hayata geçirilmesi için her alanda destek vermeye ve iş birliğimizi derinleştirmeye kararlıyız. Bunların yanı sıra Kıbrıs meselesi bağlamında son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirecek, önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunacağız. Bu görüşmelerimizin sonrasında ise Kıbrıslı muhtarlarımız ve gençlerimizle buluşmalar gerçekleştireceğiz. Muhtarlarımız, halkımızın nabzını tutan ve yerel ihtiyaçları en iyi bilen temsilcilerdir; gençlerimiz ise Kıbrıs Türk halkının geleceğini inşa edecek olan nesillerdir. Bu buluşmalar, hem yerelden gelen önerileri dinlemek hem de geleceğe dair ortak bir vizyon oluşturmak adına büyük önem taşımaktadır. Tüm bu buluşmaların ardından son olarak Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) kongresine katılacağız. UID'nin çalışmaları, Türkiye ile dünya genelindeki Türk toplumu arasında güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağlamakta ve ortak hedeflerimizi gerçekleştirmede önemli bir rol üstlenmektedir. Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminat altına alınması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti, hukuku ve refahı milli davamızdır. Bu davaya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında yer alacağımızı tekrar teyit etmek istiyorum. Ana vatan ve Garantör Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini ve refahını temin etme ve uluslararası statüsünü yükseltme konularında çalışmalarına aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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