Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump\'tan dikkat çeken video: Amerika\'yı yeniden harika yapabiliriz

Oy kullanma işleminin devam ettiği sırada bir video paylaşan ABD Başkan Adayı Donald Trump, bir önceki başkanlık dönemini hatırlatarak, "Amerika'yı neyin harika yaptığını hatırladık. Bizi bir araya getirdi. Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) insanlar 47. başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi devam ederken, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.
Bir önceki başkanlık dönemini hatırlatan Trump, yeniden yapabileceklerini söyledi. Trump videoda, "Amerika'yı neyin harika yaptığını hatırladık. Bizi bir araya getirdi. Ve Amerika yine harika. Bunu yine yapabilir. Tekrar yapabiliriz. Ve birlikte. Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz." ifadelerini kullandı.
ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, oyunu Florida eyaletinde kullandı. Trump, eşi Melania Trump ile oy verdikten sonra basına açıklama yaptı. Trump, Cumhuriyetçilerin güçlü bir şekilde oylarını kullandığını dile getirdi. Trump, "Her yerde çok iyi gittiğimizi duyuyorum. Bugün büyük bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi.
Kaybetmesi halinde seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceğine ilişkin Trump, "Aksini iddia edenler bence deli. Eğer adil bir seçim olursa ve ben bunu kaybedersem, ilk kabul eden ben olurum." diye konuştu.
Rakibi Kamala Harris'i destekleyen ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey ve eski ABD Başkanı Barack Obama hakkında da konuşan Trump, ikisini de "bölücü" olmakla itham etti.
Trump, en önemli konunun sınırlar olduğunu belirterek, sınırdan uyuşturucu satıcıları ve teröristlerin giriş yaptığını savundu. İran konusunda ise Trump, "şartlarının çok basit olduğunu" ve İran'a zarar vermek istemediğini belirterek, "Nükleer silah sahibi olamazlar. Başarılı bir ülke olmalarını isterim ama nükleer silahları olamaz. Bu kadar basit." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz - Son Dakika
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