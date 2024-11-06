Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz - Son Dakika
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Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz

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ABD'de yeni başkanı belirlemek için oy kullanma işlemi devam ederken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump dikkat çeken bir video paylaştı. Bir önceki başkanlık dönemini hatırlatan Trump, "Amerika'yı neyin harika yaptığını hatırladık. Bizi bir araya getirdi. Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

06.11.2024 00:13
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Oy kullanma işleminin devam ettiği sırada bir video paylaşan ABD Başkan Adayı Donald Trump, bir önceki başkanlık dönemini hatırlatarak, "Amerika'yı neyin harika yaptığını hatırladık. Bizi bir araya getirdi. Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz." dedi.

TRUMP'TAN VİDEOLU MESAJ GELDİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) insanlar 47. başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi devam ederken, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

"AMERİKA'YI YENİDEN HARİKA YAPABİLİRİZ"

Bir önceki başkanlık dönemini hatırlatan Trump, yeniden yapabileceklerini söyledi. Trump videoda, "Amerika'yı neyin harika yaptığını hatırladık. Bizi bir araya getirdi. Ve Amerika yine harika. Bunu yine yapabilir. Tekrar yapabiliriz. Ve birlikte. Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

"HER YERDE ÇOK İYİ GİTTİĞİMİZİ DUYUYORUM"

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, oyunu Florida eyaletinde kullandı. Trump, eşi Melania Trump ile oy verdikten sonra basına açıklama yaptı. Trump, Cumhuriyetçilerin güçlü bir şekilde oylarını kullandığını dile getirdi. Trump, "Her yerde çok iyi gittiğimizi duyuyorum. Bugün büyük bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz

"AKSİNİ İDDİA EDENLER BENCE DELİ"

Kaybetmesi halinde seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceğine ilişkin Trump, "Aksini iddia edenler bence deli. Eğer adil bir seçim olursa ve ben bunu kaybedersem, ilk kabul eden ben olurum." diye konuştu.

İKİ İSMİ DE 'BÖLÜCÜ' OLMAKLA İTHAM ETTİ

Rakibi Kamala Harris'i destekleyen ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey ve eski ABD Başkanı Barack Obama hakkında da konuşan Trump, ikisini de "bölücü" olmakla itham etti.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz

"İRAN'IN BAŞARILI OLMASINI İSTERİM AMA NÜKLEER SİLAHLARI OLAMAZ"

Trump, en önemli konunun sınırlar olduğunu belirterek, sınırdan uyuşturucu satıcıları ve teröristlerin giriş yaptığını savundu. İran konusunda ise Trump, "şartlarının çok basit olduğunu" ve İran'a zarar vermek istemediğini belirterek, "Nükleer silah sahibi olamazlar. Başarılı bir ülke olmalarını isterim ama nükleer silahları olamaz. Bu kadar basit." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump\'tan dikkat çeken video: Amerika\'yı yeniden harika yapabiliriz

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Son Dakika Dünya Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emre Akcay:
    Trump seçilirse 8taş ve şikebahçe amerikan ligine katılıcak. Dallas sporla oynarsınız artık. 0 3 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Seçilen kim olursa olsun Amerikan siyaseti asla değişmez.. özellikle Ortadoğu siyaseti.. nihayetinde İsrail’e desteği her daim devam edecektir.. Ypg yi silahlandırmaya devam edecektir.. Türkiye bölge ülkeleri ve bölge halklarıyla ittifak yapmak ve tehlikeyi önleyici adımlar atmak zorunda..uyanık ve ithidalli olmak durumundayız.. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun.. 0 0 Yanıtla
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