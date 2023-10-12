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İsrail'in durmaya niyeti yok! Gazze'ye atacakları bombaları sergilediler - Son Dakika

İsrail'in durmaya niyeti yok! Gazze'ye atacakları bombaları sergilediler

Son Güncelleme: 12.10.2023 17:08

Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde başlayan Aksa Tufanı Operasyonu sonrası Ortadoğu resmen ateş çemberine dönmüş durumda. Hamas'a savaş ilan eden ve Gazze'yi abluka altına alan İsrail, bölgeye atacağı yeni bombaları sergiledi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' adıyla başlattığı operasyondan sonra İsrail, Gazze'yi ablukaya aldı. Çok sayıda sivil vatandaşın hayatını kaybettiği saldırılar aralıksız devam ederken gelen bir görüntü endişeleri daha da artırdı.

BOMBALARI SERGİLEDİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze'ye atacağı bombaları sergilediği görülüyor. Müzakereleri kesin bir dille reddeden İsrail'in bu tavrı daha çok masum sivilin zarar göreceği yönündeki endişeleri artırıyor.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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Son Dakika Dünya İsrail'in durmaya niyeti yok! Gazze'ye atacakları bombaları sergilediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in durmaya niyeti yok! Gazze'ye atacakları bombaları sergilediler - Son Dakika
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