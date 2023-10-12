İsrail'in durmaya niyeti yok! Gazze'ye atacakları bombaları sergilediler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' adıyla başlattığı operasyondan sonra İsrail, Gazze'yi ablukaya aldı. Çok sayıda sivil vatandaşın hayatını kaybettiği saldırılar aralıksız devam ederken gelen bir görüntü endişeleri daha da artırdı.

BOMBALARI SERGİLEDİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze'ye atacağı bombaları sergilediği görülüyor. Müzakereleri kesin bir dille reddeden İsrail'in bu tavrı daha çok masum sivilin zarar göreceği yönündeki endişeleri artırıyor.