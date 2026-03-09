Demir Kubbe engelleyemedi, Hizbullah füzeleri Tel Aviv ve Beyt Şemeş\'e isabet etti

İsrail'in kara işgalini genişletme kararı aldığı Lübnan'daki yoğun saldırıları havadan ve denizden devam ederken, Hizbullah cephesinden de misillemeler geliyor.

HİZBULLAH, TEL AVİV İLE BEYT ŞEMEŞ'İ VURDU

Son olarak Hizbullah tarafından fırlatılan füzeler, İsrail'in başkenti Tel Aviv ile Beyt Şemeş'e düştü. Bölgeden gelen görüntülerde İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin füzeleri engellemekte başarısız olduğu ve iki kentte de mühimmatların isabet ettiği noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.