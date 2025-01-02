Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti - Son Dakika
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Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti

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Yeni yıla araçlı saldırı ile giren ABD'de Trump Oteli'nin önünde Cybertruck patlatılırken bugün de bir gece kulübüne saldırı düzenlendi. Yaşanan 3 saldırı sonrası Trump'ın mesajındaki "Adalet Bakanlığı, FBI ve savcılar halkı şiddet ve yolsuzluktan korumak yerine bana saldırmaya odaklanıyorlar" ifadesi dikkat çekti. Bu sözler akıllara "Derin devlet Trump'ın peşinde mi?" sorusunu getirdi.

02.01.2025 13:28
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ABD yeni yıla art arda 3 kanlı saldırıyla girdi. İlk olay New Orleans şehrinde gerçekleşirken aracıyla kalabalığın arasına dalıp polisle çatışmaya giren saldırgan Shamsud Din Jabbar 15 kişinin ölümüne çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu.

ART ARDA SALDIRILAR

Aynı saatlerde ise bir başkan dikkat çeken olayda 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacak olan yeni Başkan Donald Trump'ın otelinin önünde yaşandı.

CYBERTRUCK OTELİN ÖNÜNDE İNFİLAK ETTİ

Saldırgan 37 yaşındaki Matthew Livelsberger, Las Vegas'taki Trump International Hotel'in dışında bekleyen bir Cybertruck'ı infilak ettirerek 7 kişinin yaralanmasına neden oldu.

GECE KULÜBÜNE SİLAHLI SALDIRI

ABD bu 2 büyük saldırıyla kaosa sürüklenirken bugün de New York eyaletinin Queens bölgesindeki "Amazura" isimli gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4'ü erkek 6'sı kadın 16-20 yaşları arasında 10 kişi yaralandı.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ise bu 3 saldırının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında "Ülkemiz kaos içinde, tüm dünyada alay konusu, açık sınırlar, zayıf liderlik ve artan tehditlerle karşı karşıya. Adalet Bakanlığı, FBI ve savcılar Amerikalılar'ı şiddet ve yolsuzluktan korumak yerine bana saldırmaya odaklanıyorlar. Demokratlar ülkemizi hayal kırıklığına uğrattı ve güvenliği, emniyeti ve demokrasiyi yeniden sağlamak için acil eylem gerekiyor. 20 Ocak'ta görüşmek üzere. Amerika'yı tekrar mükemmel yapın" ifadelerini kullandı.

DERİN DEVLET PEŞİNE Mİ DÜŞTÜ?

Trump'ın mesajında sarf ettiği "Adalet Bakanlığı, FBI ve savcılar Amerikalılar'ı şiddet ve yolsuzluktan korumak yerine bana saldırmaya odaklanıyorlar" cümlesi ise dikkatlerden kaçmadı. Paylaşımdaki bu detay akıllara "Derin devlet Trump'ın peşinde mi?" sorusunu getirdi.

Derin devlet Trump\'ın peşinde mi? Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti

Adalet Bakanlığı, Güvenlik, Politika, Sözler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti - Son Dakika

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