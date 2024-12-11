Deyrizor\'da halk, bir teröristi aracın arkasına bağlayıp yolda sürükledi

61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde çatışmaya bile girmeden deviren muhalifler, Beşar Esad'ın ülkeden kaçmadan önce terör örgütü PKK/ YPG'ye bıraktığı Münbiç'in ardından Deyrizor'u da tamamen ele geçirdi. Bölgede kaydedilen bir görüntü ise büyük ses getirdi. Terör örgütüne karşı ayaklanan halk, bir teröristi aracın arkasına bağlayarak şehir boyunca yolda sürükledi.
Suriye'de muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Muhalif gruplar, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı.
Muhalifler, valilik binasından görüntüler paylaşırken, bölge halkı ve muhalif askerler kutlama yaptı. Güvenlik kaynakları "Deyrizor merkezi 21.30 itibarıyla muhalifler tarafından tamamen ele geçirilmiştir" açıklamasını yaptı.
Terörden temizlenen Deyrizor'da kaydedilen bir video ise büyük ses getirdi. Görüntülerde terör örgütlerine karşı ayaklanan halkın, bir teröristi aracın arkasına bağlayarak yollarda sürüklediği anlar yer aldı.
Çöken rejimin ordusu 6 Aralık'ta ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu güçlerinin bazılarını çekmiş, il merkezini terör örgütü PKK/YPG'nın işgaline bırakmıştı.
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