Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz! - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medyada, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine ilişkin verdi. Kıran, "Ukrayna'da 20 binin üzerinde vatandaşımız olduğunu düşünüyoruz. Tahliyeler için gerekli tüm planlamalarımızı yaptık" dedi.

Kıran'ın açıklamaları şöyle:

"Odessa Başkonsolosluğumuz vatandaşlarımıza bilgilendirmede bulunuyorlar. Vatandaşlarımız telefon numaralarına ulaşamadıkları yönünde şikayetlerini ulaştırıyor. Biz de şu an burada koordinasyon merkezimizde ve konsolosluk çağrı merkezimizde bütün arkadaşlarımızla bunu kontrol ediyoruz. Şu anda telefon hatlarımız açık, arayan arkadaşlarımızla da konuşuyoruz.

"20 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Aslında 12 Şubat'tan bu yana biz Ukrayna'da yaşayan 15 binin üzerine vatandaşımızla doğrudan temas ettik. Gerek telefon gerek SMS yoluyla bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Ukrayna'da 20 binin üzerinde vatandaşımız olduğunu düşünüyoruz.

"ATILACAK ADIMLARI PLANLADIK"

THY burada geniş gövdeli uçakları kullanmayı başlayarak Kiev ve Karkhiv'e ek seferler koymuştu. Şu anda hava sahası kapalı, takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın gerek havadan, gerek kara ve denizden tahliyelerle ilgili bütün planlamalarımız hazır durumda. Zaten sayın Bakanımızın bu yönde talimatı olmuştu. Biz bu noktada gelişmelere göre, hangi adımları atacağımızı aşama aşama planlamış durumdayız. Erken saatlerde başlayan saldırılar sonrası gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı en güvenli şekilde ülkemize getireceğiz. Lütfen şu anda herkes bulunduğu yerde kalsın."