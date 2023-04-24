Biden 1915'de yaşananlar için "soykırım" deyince Bakan Çavuşoğlu'nun tepkisi çok sert oldu - Son Dakika
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Biden 1915'de yaşananlar için "soykırım" deyince Bakan Çavuşoğlu'nun tepkisi çok sert oldu

24.04.2023 14:22

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 Olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları hakkında yaptığı yazılı açıklamada "soykırım" ifadesine yer vermişti. Biden'ın açıklamalarına karşı tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamalarına, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve ikiyüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir" ifadelerini kullandı.

Biden 1915 olayları için 'soykırım' dedi! Bakan Çavuşoğlu'nun tepkisi bir hayli sert oldu

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan da bazı ülkelerin hükümet yetkililerince yapılan yorumlara ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "1915 olayları konusunda gerçeklerle ve uluslararası hukukla bağdaşmayan talihsiz açıklamalar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazmaya yeltenen beyhude çabalardır. Hiç kimse unutmamalıdır ki, 1915 olayları siyasetçilerin kendi gündemlerine ve iç siyasi mülahazalarına göre tanımlanamaz. Böyle bir yaklaşım, ancak tarihin tahrif edilmesine yol açar. Bu taraflı tutumlarını sürdürmekte ısrar edenler, tarihte ucuz siyasi fırsatçılar olarak anılacaktır.

"HİÇ KİMSE TÜRKİYE'YE KENDİ TARİHİYLE İLGİLİ DERS VEREMEZ"

Bizim açımızdan hükümsüz olan bu açıklamaları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Hiç kimse ve hiçbir kuruluş, Türkiye'ye kendi tarihiyle ilgili ders veremez. Dar görüşlü siyasi hesaplara hizmet eden ve tarihten husumet çıkarmaya çalışan bu çevreleri, yaptıkları bu vahim hataları düzeltmeye, önerdiğimiz Ortak Tarih Komisyonu'nu desteklemeye ve ülkemizin öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği çabalarına katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

BIDEN'DAN SKANDAL AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 Olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusunda yaptığı yazılı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmıştı.

YORUMLAR (8)
  • Alper006 : Adam diyeceğim değil çıkmış 1915 soykırım diyor benim güzel ülkemi sadece iktidar partisi savunuyor hani diğerleri iktidardan daha milliyetçi daha vatansever ya bir tanesinden gık çıkmıyor nedense ne oldu sam amcaniz kızarmı yoksa size. Cevap Yaz 33 4 Yayından Kaldır
  • mert çelik: amerıkanın hırosıma ve nagasagıye attıgı atom bombalarıyla ölen kadın ve cocuklar,soykırımıda desın,ırak ve surıye işgallerınıde desın Cevap Yaz 61 0 Yayından Kaldır
  • necmettin durmaz: adam gibi adam az bile söylemiş bu haddini bilmez emperyaliste Cevap Yaz 179 17 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Biden 1915'de yaşananlar için 'soykırım' deyince Bakan Çavuşoğlu'nun tepkisi çok sert oldu - Son Dakika


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