Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ Oturumunda Konuştu - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ Oturumunda Konuştu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın Nizhny Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS+ oturumunda konuşma yaptı. Fidan, küresel ilişkilerdeki türbülansı vurgulayarak, uluslararası sistemin yetersizliğine dikkat çekti. Ayrıca, Gazze'deki durumu ele alarak, uluslararası düzenin çifte standartlarla yönetilmemesi gerektiğini belirtti ve Türkiye'nin reform çabalarını vurguladı.

11.06.2024 15:05
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Rusya'nın Nizhny Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS+ oturumuna katıldı. Fidan, oturumda açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, BRICS+ oturumunda yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ilişkilerde yüksek türbülanslı bir dönemden geçiyoruz. Küresel ekonomi pandemi sonrası dönemde direnç göstermeye devam ederken, jeo-ekonomik görünüm hala zayıf. Hala yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Kırılganlıklar devam ediyor ve jeopolitik gerilimler tırmanabilir.

Esasen bu çağa özgü olan şey, 'kurallara dayalı uluslararası sistem' olarak adlandırılan düzenin dengeli ve hızlı çözümler sunma konusundaki yetersizliğidir.

Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana Gazze'de yaşananları ve bunun küresel yönetişim üzerindeki etkilerini ele alalım. Birkaç kişinin ikiyüzlülüğü ve stratejik körlüğü nedeniyle 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi ve Gazze Şeridi tamamen yok olmanın eşiğinde. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali, istila, kitlesel yerinden etme, etnik temizlik ve savaş suçları ile genişlemektedir.

Son olarak, ABD'nin üç aşamalı ateşkes önerisi doğrultusunda BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan bir karar var. Bu olumlu bir adım olmakla birlikte yeterli değildir. İki devletli çözüm gerçekleşmeden ne İsrail'in ne de Filistin'in güvenliğinden söz etmek mümkün değildir. Gazze'de son sekiz aydır gözlerimizin önünde cereyan edenler, norm ve değerlerin aşındığını açıkça gösteriyor.

Uluslararası düzenin çifte standartlarla yönetilmesine izin veremeyiz. Uluslararası ilişkilerde daha fazla işbirliği ve diplomasiyi, daha az çatışmayı desteklememiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' mottosu ışığında Türkiye, BM Güvenlik Konseyi ve BM'nin yanı sıra diğer çok taraflı örgütlerde de reformlar yapılması için çaba sarf etmektedir. Bu bağlamda BRICS ile işbirliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ Oturumunda Konuştu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ Oturumunda Konuştu - Son Dakika

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