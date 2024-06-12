Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya temasları dünya basınında - Son Dakika
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Dünya

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya temasları dünya basınında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrindeki BRICS+ Toplantısı marjında gerçekleştirdiği temaslar, dünya basınının satırlarına taşındı.

12.06.2024 12:44
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrindeki BRICS+ Toplantısı marjında gerçekleştirdiği temaslar, dünya basınının satırlarına taşındı.

İngiltere menşeli The Telegraph gazetesi görüşmeyle ilgili "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın salı günü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile 'Türkiye için önemli olan ekonomik konuları' ele almanın yanı sıra Gazze'deki savaşı da istişare ettiğini" manşetlerine taşıdı.

Al-Monitor medya organı Bakan Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini "Putin ile Fidan arasındaki ilk ikili görüşmede Rus liderin Batı'ya karşı bir denge unsuru olarak Ankara'nın BRICS'e katılma konusundaki ilgisini benimsediği görüldü" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan merkezli medya organı Report News "Rusya, Ukrayna krizinin çözümüne katkılarından dolayı Türkiye'ye müteşekkir – Putin" başlığıyla Fidan-Putin görüşmesini duyurdu.

Arab News ise "Putin bölgesel toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi umuyor" başlığı ile verdiği haberde "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ihtilafının çözümüne katkıda bulunma çabalarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan merkezli medya organı Ekathimerini haber ajanslarına dayandırdığı haberinde "Rus haber ajanslarının aktardığına göre Kremlin lideri Vladimir Putin Salı günü yaptığı açıklamada, gelecek ay Kazakistan'da yapılacak bölgesel bir toplantıda Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile buluşmayı umduğunu söyledi" dedi.

Kaynak: DHA

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