İran'ın 13 Nisan'da 300 füze ve İHA ile düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonuna dün gece yarısı karşılık veren İsrail, İsfahan eyaletini 3 drone ile vurdu. Hava savunma sistemleri saldırı düzenleyen 3 İHA'yı etkisiz hale getirirken, İran'ın nasıl bir karşılık vereceği merak konusu.
İsrail ile İran arasındaki gerilim git gide tırmanırken Türkiye'den 2 ülkeye kritik bir çağrı geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafları daha büyük bir çatışma çıkarabilecek adımlardan kaçınmaya davet etti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır.
Hadiseleri yakından takip etmekteyiz. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır."
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
Son Dakika › Dünya › Dışişleri'nden İsrail ve İran'a çağrı: Tüm tarafları çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz - Son Dakika
Birleşmiş Milletler'in Filistin devletini tanıması önerisiyle Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD veto kullanarak Filistinlilerin kuruluşa tam üyeliğini engelledi. İngiltere ve İsviçre çekimser kalırken, konseyin geri kalan 12 üyesi lehte oy kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden sahası heyelanında toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi. Arama çalışmaları devam ederken, daha önce de bir işçinin cenazesine ulaşılmıştı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmediği belirtildi. Deprem, İzmir genelinde hissedildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, deprem sonrası yapılan saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.
Türk Kızılay öncülüğünde temin edilen gıda, bebek malzemeleri ve uyku tulumu gibi acil ihtiyaç ürünlerinin yüklendiği 9. İyilik Gemisi, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştı. Gemiden indirilecek olan 3 bin 774 ton insani yardım malzemesi, tır ve kamyonlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak ve İsrail saldırıları altındaki Gazzelilere ulaştırılacak.
İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından bugün kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Reisi'nin misilleme yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama yapması umulurken beklenen olmadı. Cuma namazı öncesinde açıklamalarda bulunan Reisi ''İran, İsrail'e gücünü gösterdi'' demekle yetindi.
İsrail'in İran'a yönelik 3 drone ile gerçekleştirdiği misilleme saldırısıyla ilgili ortaya atılan bir iddia büyük ses getirdi. İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian, İran'a yapılan saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA'ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı. Dalirian'ın açıklaması akıllara "Saldırıyı İran'daki casuslar mı yaptı?" sorusunu getirdi.
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