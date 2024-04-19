Dışişleri'nden İsrail ve İran'a çağrı: Tüm tarafları çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz

Dünya

İran'ın 13 Nisan'da 300 füze ve İHA ile düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonuna dün gece yarısı karşılık veren İsrail, İsfahan eyaletini 3 drone ile vurdu. Hava savunma sistemleri saldırı düzenleyen 3 İHA'yı etkisiz hale getirirken, İran'ın nasıl bir karşılık vereceği merak konusu.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İsrail ile İran arasındaki gerilim git gide tırmanırken Türkiye'den 2 ülkeye kritik bir çağrı geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafları daha büyük bir çatışma çıkarabilecek adımlardan kaçınmaya davet etti.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN ÖNCELİĞİ GAZZE OLMALI"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır.

Hadiseleri yakından takip etmekteyiz. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır."