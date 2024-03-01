7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden İsrail işgali ve saldırılarına karşı Dışişleri Bakanlığından yeni bir açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail Hükümeti'nin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz." denildi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de sivil, çocuk demeden yaptığı katliamlara tepki gösteren bir açıklama yayınladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "İsrail Hükümetinin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz. İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır."
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin görüşmesiyle ilgili ithamlarda bulunan bir paylaşım yapmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 147 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 193 Filistinliyi daha öldürdüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 228'e yükseldiği aktarıldı.
Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 920 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının 71 bin 377'ye ulaştığı bildirildi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte "16 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.
Son Dakika › Dünya › Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti Adalet Önünde Hesap Verecek - Son Dakika
Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan bir lastik botta 14'ü çocuk toplam 31 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan açıklamada, İsrail tanklarının Gazze'de insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yoğun ateş açtığının doğrulandığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusunun son saldırısında 112 sivil hayatını kaybetti. Euro-Med, İsrail'in sivillerin ölümüne neden olan saldırısını kınadı ve İsrail ordusunun yayınladığı videonun gerçekleri çarpıttığını ifade etti.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 2 can salında bulunan 13'ü çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Dikili, Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında durdurulan 2 lastik bot ve fiber teknedeki 54'ü çocuk 107 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Tüm göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında verdiği kayıpları telafi etmek için acilen 7 bin ek askere ihtiyaç duyduğu belirtildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saatlerinde bindikleri fiber karinalı lastik botun olumsuz hava şartları nedeniyle su alması sonrası batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 7'si çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri düzenlendi. Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, 'Yalnız değilsin.. Gazze'nin yanındayız' sloganıyla gösteri yapıldı. Gösteride, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan ve ABD ile İsrail ürünlerini boykota çağıran pankart ve afişler taşındı. Yemen'in güneybatısında hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz kentinde de binlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.
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