Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti Adalet Önünde Hesap Verecek

Dünya

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden İsrail işgali ve saldırılarına karşı Dışişleri Bakanlığından yeni bir açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail Hükümeti'nin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de sivil, çocuk demeden yaptığı katliamlara tepki gösteren bir açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli

"İSRAİL HÜKÜMETİ'NİN TÜM ÜYELERİ ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "İsrail Hükümetinin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz. İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır."