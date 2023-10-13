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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarını uyardı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarını uyardı

Son Güncelleme: 13.10.2023 03:01

Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin savaşının etkileri nedeniyle Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarına Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları uyarı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail- Filistin savaşında yaşanan son gelişmeler neticesinde Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarına Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulundu.

"NEHRİN GÜNEYİNDE KALAN BÖLGELERDEN UZAK DURUN"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ve Filistin'deki son gelişmelerin Lübnan'ın güneyine yansımaları çerçevesinde, Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve mümkünse Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır" denildi.

ÇATIŞMALAR LÜBNAN SINIRINA DA TAŞINDI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Bu saldırılar sırasında Lübnan sınırında da bazı sıcak temaslar yaşanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarını uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarını uyardı - Son Dakika
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