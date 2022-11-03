Doğumhanede bebeğin yüzünü gören aile onu terk edip gitti - Son Dakika
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Doğumhanede bebeğin yüzünü gören aile onu terk edip gitti

03.11.2022 16:02

Jono Lancaster, elmacık kemikleri ve çene kemiği olmadan dünyaya geldi. Yüzünü gören ailesinin kendisini hastanede bırakıp eve gittiğini anlatan genç adamın hikayesi duygulandırdı.

İngiltere'de yaşayan Jono Lancaster adlı adamın hayat hikayesi, duyanları büyük üzüntüye uğrattı. Genç adamın anlatımına göre ailesi, doğumhanede yüzünü gördükten sonra onu terk etmeye karar verdi.

ELMACIK KEMİKLERİ YOK

Çünkü genç adamın suratı, dünyaya gelen diğer insanlardan çok farklıydı. Elmacık kemikleri olmayan Jono Lancaster'in çenesi de gelişmemişti. Treacher Collins Sendromu denilen bir sendrom ile dünyaya gelen Jono Lancaster, tüm zorluklara rağmen bugünlere gelmeye başardı.

Doğumhanedeki bebeğin yüzünü gören aile, acil olarak hastaneyi terk etti

KENDİSİNE BENZEYEN İNSANLARA YARDIM EDİYOR

Jono Lancaster'ın şu anda yaptıkları da herkesin takdirini kazanıyor. Kendisi gibi insanlara destek veren bir hayır kurumu işleten genç adam, hikayesiyle de zor durumdaki insanlara ilham oluyor.

Doğumhanedeki bebeğin yüzünü gören aile, acil olarak hastaneyi terk etti

"AİLEMİN BENİ TERK ETMESİNE BAŞKA KILIFLAR UYDURDUM"

Jono Lancaster, bugüne kadar yaşadığı sorunlarla nasıl başa çıktığına ilişkin de bilgi verdi. Jono sürekli ailesinin kendisini terk etme nedenine ilişkin başka hikayeler uydurduğunu ve yüzü için terk edildiğine inanmak istemediğini aktardı.

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