Donald Trump, Güney Carolina\'da zafer kazandı

Donald Trump, Güney Carolina'da Nikki Haley'e karşı kazandığı zaferin ardından Cumhuriyetçi Parti'den başkan adaylığına bir adım daha yaklaştı.
Eski başkan, rakibi Haley'nin bir dönem valilik yaptığı eyaleti yüzde 60 ile kazanarak art arda dördüncü zaferini elde etti.
Cumartesi gecesi ABD medyasının zaferini ilan etmesinden dakikalar sonra destekçilerine seslenen Trump, " Joe Biden'ın gözlerinin içine bakacağız. Ülkemizi mahvediyor. Biz de ona 'çek git Joe, kovuldun' diyeceğiz" ifadesini kullandı.
77 yaşındaki Trump, partisinin "birlik ruhunu" överek, "Hiç böyle olmamıştı. Cumhuriyetçi Parti'yi hiç bu kadar bütünleşmiş görmemiştim" dedi.
Güney Carolina'da iki dönem vali olarak görev yapan Haley ise konuşmasında rakibini zaferinden dolayı tebrik etti.
Haley, aldığı oyların yüzde 40'ı bulduğunu, bunun "küçük bir grup olmadığını" ve pes etmeyeceğini söyledi.
En azından 16 eyalette seçmenlerin aynı gün oy kullanacağı ve "Süper Salı" olarak ifade edilen 5 Mart'a kadar yarışta kalmayı yeniden taahhüt etti.
Trump kampanyasının yaptığı açıklamada ise Haley'in "artık gerçeklikte yaşamadığı" belirtildi.
Trump kampanyası, eski başkanın önümüzdeki ay içinde adaylığı resmen garantileyecek kadar delege toplayacağını tahmin ediyor.
Trump delege sayısında büyük bir üstünlüğe sahip ve anketlerde açık ara önde gidiyor.
Daha önce Iowa, New Hampshire ve Nevada'da yapılan ön seçimleri de Trump kazanmıştı.
Ancak Haley'in karşı karşıya olduğu büyük zorluklara rağmen kampanyası için bağışçılardan nakit akışı devam ediyor.
Kampanya yetkilileri, Haley'in sadece Ocak ayında 16,5 milyon dolar ile şimdiye kadarki en yüksek aylık bağış toplamına ulaştığını belirtiyor. Trump'ın rakamları ise bunun çok altında.
Ancak CBS News tarafından yapılan sandık çıkış anketi, Trump'ın hem erkekler hem de kadınlar ve tüm yaş grupları arasında Haley'i geride bıraktığını gösteriyor.
Eski başkan aynı zamanda pek çok yasal sorunla boğuşmaya devam ediyor ve önümüzdeki ay dört ceza davasından ilki görülecek.
Ayrıca, biri cinsel saldırı ve hakaretten, diğeri de ticari dolandırıcılıktan olmak üzere New York'ta aleyhine açılan iki hukuk davasından dolayı yarım milyar dolardan fazla borçla karşı karşıya.
ABD tarihindeki en maliyetli başkanlık yarışı olması beklenen bu yarışta Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın büyük bir nakit avantajı var.
Trump ise artan yasal masraflarını karşılamak için bağışlara giderek daha fazla bel bağlıyor.
Görünüşe göre Cumhuriyetçi Parti yardımına koşabilir. Trump ulusal komitenin başına kilit müttefiklerini getirerek parti üzerindeki hakimiyetini pekiştirdi.
Cumhuriyetçi Parti'nin eş başkanlığını üstlenmesi için seçtiği gelini Lara Trump, parti fonlarının "her kuruşunu" yasal savunması için harcama sözü verdi.
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