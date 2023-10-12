Trump'ın hedefinde Netanyahu var: Bizi yüzüstü bıraktı, onu asla affetmeyeceğim

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 2020'deki eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastı için düzenlenen operasyondan önce ABD'yi "yüzüstü bırakmakla" itham etti.

"İSRAİL BİZİMLE OLACAKTI, PLANLAR YAPILMIŞTI"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında Netanyahu'ya yüklendi. Süleymani'ye yönelik operasyonu normalde İsrail ile gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Trump, "İsrail bizimle olacaktı, planlar yapılmıştı ve aylardır üzerinde çalışılıyordu. Her şey hazırdı. Operasyondan bir gece önce İsrail'in bu operasyona katılmayacağına ilişkin bir telefon aldım" ifadesini kullandı.

"ONU HİÇBİR ZAMAN AFFETMEYECEĞİM"

Trump, bu hikayenin daha önce bilinmediğini belirterek, "Bize bunun nedenini açıklamadılar. Netanyahu'yu bizi yüzüstü bıraktığı için hiçbir zaman affetmeyeceğim" dedi. ABD'nin bu durumdan dolayı hayal kırıklığına uğradığını kaydeden Trump, "Kendi işimizi kendimiz gördük ve daha sonra Bibi (Netanyahu) bundan kendine pay çıkardı" diye konuştu.