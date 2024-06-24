DSÖ, sahte Ozempic ilaçlarına karşı uyarı yayımladı - Son Dakika
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Dünya

DSÖ, sahte Ozempic ilaçlarına karşı uyarı yayımladı

DSÖ, sahte Ozempic ilaçlarına karşı uyarı yayımladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kilo vermek için kullanılan Ozempic'in sahte versiyonlarına karşı küresel uyarı yayımladı. DSÖ, bu tarz ilaçların internet sitelerinin önerisiyle değil doktor tavsiyesiyle kullanılması gerektiğini vurguladı. Sahte semaglutidlerin sağlık için tehlikeli olduğunu belirten DSÖ, insan sağlığına zararlı etkileri olabileceğini ve sahte ilaçların sağlık komplikasyonlarına yol açabileceğini bildirdi.

24.06.2024 14:15
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(CENEVRE) - Dünya Sağlık Örgütü, kilo vermek için kullanılan Ozempic'in sahte versiyonlarına karşı küresel uyarı yayımladı, bu tarz ilaçların internet sitelerinin önerisiyle değil doktor tavsiyesiyle kullanılması gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı ülkelerde Tip 2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan ilaç türü olan sahte semaglutidler hakkında bir tıbbi ürün uyarısı yayımladı. Küresel çapta uyarı yayımlayan DSÖ, son dönemlerde zayıflamak için sıkça kullanılan semaglutid sınıfındaki Ozempic ilacının sahte versiyonlarına dikkat çekti, sağlık için tehlikeli olduğunu vurguladı.

DSÖ, Ozempic gibi ilaçların kan şekeri seviyesini düşürmenin yanı sıra iştahı da bastırdığını, bu sebeple bazı ülkelerde kilo kaybı için daha fazla reçete edildiğini, yoğunlaşan taleple birlikte sahteciliğin de arttığını hatırlatarak, "Bu sahte ürünlerin insan sağlığına zararlı etkileri olabilir; ürünler gerekli ham bileşenlere sahip değilse, sahte ilaçlar yönetilemeyen kan şekeri seviyeleri veya kilodan kaynaklanan sağlık komplikasyonlarına yol açabilir. Diğer durumlarda, enjeksiyon cihazında insülin gibi beyan edilmemiş başka bir etken madde bulunabilir ve bu da öngörülemeyen bir dizi sağlık riskine veya komplikasyona yol açabilir" uyarısı yaptı.

DSÖ Küresel Gözetim ve İzleme Sistemi (GSMS), 2022'den bu yana sahte ürünlerin arttığını tespit etti. Bunun üzerine ilk resmi uyarısını yapan örgütün DSÖ İlaç ve Sağlık Ürünlerine Erişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yukiko Nakatani, "DSÖ, sağlık çalışanlarının, düzenleyici makamların ve halkın bu sahte ilaç partilerinden haberdar olmalarını tavsiye etmektedir. Paydaşları şüpheli ilaçların kullanımını durdurmaya ve ilgili makamlara bildirmeye çağırıyoruz" dedi.

Ozempic'in de içinde yer aldığı semaglutidler, mevcut yüksek maliyetleri nedeniyle diyabet yönetimi için DSÖ tarafından önerilen tedaviler arasında yer almıyor. DSÖ, Ozempic'i bazı internet sitelerindeki kaynağı şüpheli tavsiyeler üzerine kullanmamak gerektiğini, ancak doktor tavsiyesiyle kullanılabileceğini de vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya DSÖ, sahte Ozempic ilaçlarına karşı uyarı yayımladı - Son Dakika

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