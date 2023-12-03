Dün 7.6'lık depremin vurduğu Filipinler'de 7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi

Dün 7.6\'lık depremin vurduğu ülkede 7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha

Filipinler'in Mindanao Adası'nın doğu açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Filipinler'de dün akşam saatlerinde de 7.6 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanmış ve depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmıştı.

FİLİNPİNLER'DE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Mindanao Adası'nın doğu açıklarında 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

DÜN 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM YAŞANMIŞTI

Mindanao bölgesi yakınlarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmıştı. Afet Zararlarını Azaltma Kurumu Başkanı Shieldon Isidoro, depremde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Depremin ardından çoğunluğu 5'ten büyük olmak üzere artçı sarsıntılar gerçekleşmişti.

PASİFİK DEPREM KUŞAĞI'NDA YER ALIYORLAR

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.